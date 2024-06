Euro a EÚ nie sú podľa Kažimíra dokonalé. Napriek tomu považuje úniu za fascinujúci projekt! (video)

VIDEO Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Foto: TASR

Začiatkom mája tohto roka sme si pripomenuli dvadsiate výročie vstupu do Európskej únie. Dve dekády v únii a 15. výročie prijatia spoločnej európskej meny zhodnotil aj guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír.

Vstup Slovenska do eurozóny zažil Peter Kažimír ako štátny tajomník ministerstva financií a aj neskôr, ako minister, sa spolu s ostatnými kolegami z eurozóny podieľal na formovaní spoločnej finančnej politiky.

Guvernér Peter Kažimír tvrdí, že je fanúšikom európskej myšlienky, bez ktorej by sme euro nemali. Príbeh o vstupe Slovenska do eurozóny označuje ako celkom napínavý.

Považujete rozhodnutie vstúpiť do EÚ a eurozóny za správne? Áno Nie Odoslať odpoveď

Na Slovensku sa podľa Kažimíra narodí asi 50-tisíc detí ročne, čo znamená, že za 20 rokov tu máme vyše milióna Slovákov, ktorí majú napísanú európsku identitu už priamo v rodnom liste. „Som stále absolútne presvedčený, že Európska únia je jeden fascinujúci projekt,“ konštatuje Kažimír.

Pozrite si, ako Peter Kažimír vníma 20. výročie vstupu Slovenska do EÚ a 15. výročie prijatia spoločnej meny:

„Euro a Európska únia nie sú dokonalé, ale to, čo je na nich tiež tak strašne príťažlivé je to, že všetci sa môžeme podieľať na tom, aby boli lepší,“ dodáva Kažimír.

Národná banka Slovenska pri príležitosti výročia vstupu do EÚ zverejnila postupne videá aj s predchádzajúcimi guvernérmi, a to Vladimírom Masárom, Mariánom Juskom, Ivanom Šramkom a Jozefom Makúchom. Ich hodnotenie vstupu do únie či eurozóny si môžete pozrieť na stránke NBS.