EÚ zavádza prísnejšie pravidlá pre dane: Tieto krajiny budú musieť zdieľať informácie o účtoch

Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že EÚ podpísala štyri pozmeňujúce protokoly k medzinárodným dohodám s Andorrou, Lichtenštajnskom, Monakom a so San Marínom, ktoré ustanovujú automatickú výmenu informácií o finančných účtoch medzi EÚ a týmito štyrmi jurisdikciami a podporujú zlepšenie daňovej disciplíny. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že pozmeňujúce protokoly predstavujú ďalší míľnik v prebiehajúcom úsilí EÚ o zlepšenie medzinárodného dodržiavania daňových predpisov a v boji proti daňovým podvodom a daňovým únikom na celom svete.
Aktualizácie posilňujú existujúce dohody z rokov 2015 a 2016 tým, že ich zosúlaďujú s najnovšími normami EÚ a medzinárodnými normami. Rozširujú najmä rozsah podávania správ o špecifické produkty elektronických peňazí a digitálne meny centrálnych bánk. Posilňujú takisto požiadavky na náležitú starostlivosť a podávanie správ s cieľom uľahčiť finančným inštitúciám využívanie informácií a obmedziť ich pracovné zaťaženie. Tieto zmeny už boli v EÚ implementované prostredníctvom zmeny smernice o administratívnej spolupráci (DAC). Pozmeňujúce protokoly zabezpečujú, aby výmena informácií prebiehala v súlade s pravidlami EÚ o ochrane údajov.
Uvedené štyri daňové jurisdikcie sú blízkymi susedmi EÚ a majú dôležité hospodárske väzby s členskými štátmi eurobloku. Preto je nevyhnutné zaviesť účinné opatrenia na predchádzanie daňovým podvodom a únikom a na zabezpečenie rovnakých podmienok.
Komisia spresnila, že v nasledujúcich týždňoch bude podpísaný pozmeňujúci protokol k dohode v rovnakej oblasti aj medzi EÚ a Švajčiarskom. Očakáva sa, že všetky pozmeňujúce protokoly nadobudnú platnosť 1. januára 2026 po ukončení príslušných ratifikačných postupov.
EÚ v rokoch 2015 až 2016 podpísala a uzavrela dohody s Andorrou, Lichtenštajnskom, Monakom, so San Marínom a Švajčiarskom, ktoré ustanovujú recipročnú automatickú výmenu informácií o finančných účtoch medzi daňovými správami členských štátov Únie a daňovými správami uvedených piatich jurisdikcií v súlade so spoločným štandardom vykazovania vypracovaným Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).