EÚ rokuje s USA o clách: Šefčovič hovorí o šanci na dohodu, rozhodne sa do 1. augusta

Prezident Donald Trump hovorí počas tlačovej konferencie s Elonom Muskom v Oválnej pracovni Bieleho domu v piatok 30. mája 2025 vo Washingtone. Foto: SITA/AP

Európska komisia (EK) sa v obchodných rokovaniach so Spojenými naďalej zameriava na pozitívny výsledok a robí všetko pre to, aby to dosiahla do 1. augusta. Informovalo o tom v nedeľu konzorcium európskych tlačových agentúr (Europeam Newsroom, ENR).

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová tento týždeň telefonovala s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a snažila sa vytvoriť pozitívnu atmosféru pre rokovania, uviedol podľa ENR európsky komisár pre obchod a hlavný obchodný vyjednávač Únie Maroš Šefčovič. Je pripravená a svoj čas využila na posúdenie všetkých možností, dodal. Pravdepodobnosť dohody je podľa neho 50 k 50. „Zároveň sa však, ako viete, pripravujeme aj na inú eventualitu, ktorá by podľa mňa bola pre všetkých najhoršia,“ upozornil eurokomisár.

Nemenovaný predstaviteľ Komisie tiež pre ENR uviedol, že efektívna colná sadzba pre vývoz z EÚ do USA v súčasnosti predstavuje 14,8 %. USA totiž v súčasnosti uplatňujú plošné 10-percentné clo na európsky tovar spolu s predchádzajúcimi clami, ktoré sa v priemere pohybovali na úrovni 14,8 %. „Takže bez toho, aby som zachádzal do podrobností o číslach, ktoré by sme mohli dosiahnuť, majte prosím na pamäti tento údaj. Pretože tam, kde sme teraz, s dnešnou sadzbou 14,8 %, je to v poriadku,“ priblížil zástupca Komisie.

Leyenová sa v nedeľu stretne s Trumpom. Schôdzka, ktorá sa uskutoční počas Trumpovej návštevy v Škótsku, bude venovaná riešeniu sporu medzi EÚ a USA o clách. Brusel už niekoľko týždňov rokuje s Washingtonom o novej obchodnej dohode s cieľom zabrániť tomu, aby 1. augusta vstúpili do platnosti Trumpom ohlásené clá vo výške 30 percent. Prezident USA v piatok (25. 7.) pred odletom do Škótska povedal, že šanca na dosiahnutie dohody s EÚ je na úrovni približne 50 %, možno aj menej.