EÚ rokuje o uvoľnení ruských zmrazených aktív: Pomôžu Ukrajine miliardy eur na reparácie?

Lídri Európskej únie (EÚ) budú vo štvrtok (23. 10.) na zasadnutí Európskej rady v Bruseli rokovať aj o iniciatíve na uvoľnenie 185 miliárd eur zo zmrazených aktív Ruskej centrálnej banky na pôde členských krajín EÚ. V utorok večer o tejto téme rokovali poslanci Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu, informuje spravodajca TASR.
Po tom, čo vo februári 2022 Rusko spustilo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, medzinárodné spoločenstvo zakázalo všetky transakcie týkajúce sa aktív a rezerv Ruskej centrálnej banky. V dôsledku toho je v súčasnosti na celom svete zmrazených 260 miliárd eur z týchto aktív, pričom približne 210 miliárd eur sa nachádza v EÚ a najviac z nich eviduje spoločnosť Euroclear poskytujúca finančné služby so sídlom v Belgicku. V závislosti od úrokových sadzieb môžu výnosy z týchto imobilizovaných aktív dosiahnuť až tri miliardy eur ročne.
Európska komisia v prípade využitia ruských zmrazených aktív hovorí o „reparačnej pôžičke“, pričom zmrazené aktíva by ostali nedotknuté a Kyjev by pôžičku v ich výške splatil až po tom, ako Rusko zaplatí vojnové reparácie spojené s ničením ukrajinských miest a infraštruktúry.
Podpredseda EP Martin Hojsík (RE/PS) tvrdí, že je načase, aby pomoc Ukrajine začal platiť agresor a dodal, že EÚ to už mala dávno urobiť. „Keď napadnete inú krajinu a vraždíte tam civilistov, prečo by mali byť vaše peniaze chránené,“ uviedol s tým, že Rusko musí niesť za vojnu na Ukrajine aj finančnú zodpovednosť. Žiaden agresor na svete by podľa neho nemal byť chránený z pohľadu svojich aktív uložených v iných krajinách.
Europoslanec Branislav Ondruš (nezaradený/Hlas-SD) upozornil, že už predošlé samity EÚ naznačili, že neexistuje jednoznačná podpora na využitie zmrazených ruských aktív na pomoc Ukrajine. Pripomenul, že aj spoločnosť Euroclear, ktorá zmrazuje do 190 miliárd eur Ruskej centrálnej banky, si nechala vypracovať právnu analýzu, podľa ktorej je tento návrh v rozpore s medzinárodným právom a mohol by oslabiť dôveru v euro ako svetovú rezervnú menu. Preto by podľa neho eurokomisia od tohto návrhu mala ustúpiť.
„Vidím veľa medzinárodno-právnych rizík. Aj reakcia viacerých západoeurópskych lídrov ukázala, že ide o nedomyslený návrh,“ vysvetlil. Podľa neho kreatívny návrh nemeckého kancelára Friedricha Merza o reparačnej pôžičke pre Ukrajinu nerieši problém konfliktu s medzinárodným právom.