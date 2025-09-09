EÚ poslala Ukrajine miliardy: Výrazná pomoc ekonomike a rýchlejší vstup do Únie

Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že prijala prvú výročnú správu o Nástroji pre Ukrajinu, ktorá potvrdila, že tento nástroj prináša rýchle výsledky, pomáha ukrajinskej ekonomike a urýchľuje reformy dôležité pre vstup do Európskej únie (EÚ). Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že v roku 2024 zmobilizovala 19,6 miliardy eur vo všetkých troch pilieroch nástroja – Podpora Ukrajiny prostredníctvom plánu pre Ukrajinu, Investičný rámec pre Ukrajinu a Prístupová pomoc EÚ a s ňou súvisiace podporné opatrenia.
Finančná podpora EÚ pomohla Ukrajine vyplácať platy a dôchodky, udržiavať v chode školy a nemocnice a zachovať makrofinančnú stabilitu počas vojnových podmienok.
Výročná správa dospela k záveru, že podpora poskytovaná prostredníctvom nástroja pre Ukrajinu nielenže udržiava chod ukrajinskej ekonomiky, ale podporuje aj kľúčové reformy, ktoré približujú krajinu k členstvu v EÚ.
Dokument EK naznačil, že Ukrajina splnila svoj ambiciózny program reforiem v rámci plánu pre Ukrajinu, čím sa nástroj stal finančným motorom štrukturálnych reforiem a urýchlil cestu Ukrajiny k členstvu v EÚ. V roku 2024 približne štvrtina krokov, ktoré Ukrajina dokončila, priamo prispela k zosúladeniu s právom EÚ v oblastiach, ako je transparentnosť trhu s energiou, kontrola priemyselného znečistenia, environmentálne posudzovania a regionálny rozvoj.
Nástroj pre Ukrajinu zároveň pretvára hospodárstvo tohto štátu. Prostredníctvom investičného rámca pre Ukrajinu boli podporené rozsiahle zahraničné investície na Ukrajine. Malé a stredné podniky získali cielenú podporu prostredníctvom záručných dohôd EÚ vo výške 290 miliónov eur a zmiešaného financovania vo výške 20 miliónov eur. Priamy úžitok z toho majú aj miestne komunity. Najmenej 20 percent nenávratnej podpory je vyčlenených pre obce, čím sa posilní obnova na miestnej úrovni.
Ochrana životného prostredia je tiež dôležitou súčasťou nástroja, lebo najmenej 20 percent investícií sprostredkovaných touto cestou pomôže Ukrajine znížiť jej uhlíkovú stopu. Ukrajina prijala rámcový zákon o klíme, v ktorom sa zaviazala k uhlíkovej neutralite do roku 2050, zatiaľ čo rozsiahle modernizácie energetickej a dopravnej infraštruktúry sa už zosúlaďujú so Zelenou dohodou EÚ.