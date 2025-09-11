EÚ poslala Ukrajine ďalšiu miliardu eur: Ako funguje finančná pomoc zo zmrazených ruských aktív?

Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že vyplatila Ukrajine ôsmu tranžu svojej mimoriadnej makrofinančnej pomoci v hodnote jednej miliardy eur. Tým ešte viac posilnila úlohu EÚ ako najväčšieho darcu pre Ukrajinu od začiatku ruskej agresie s celkovou podporou presahujúcou 170 miliárd eur, informuje spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že celková makrofinančná pomoc pre Ukrajinu predstavuje 18,1 miliardy eur a predstavuje príspevok EÚ k iniciatíve mimoriadnych úverov na zrýchlenie príjmov (ERA) pod vedením skupiny G7, ktorej spoločným cieľom je poskytnúť Ukrajine finančnú podporu vo výške približne 45 miliárd eur.
S najnovšou platbou, oznámenou vo štvrtok, od začiatku roka 2025 dosahuje celková podpora EK Ukrajine v rámci tejto makrofinančnej pomoci 10 miliárd eur.
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová vo svojom stredajšom (10. 9.) prejave o stave Únie v Štrasburgu uviedla, že eurokomisia predbežne pridelí šesť miliárd eur z príspevku EÚ k iniciatíve úverov ERA. To umožní EÚ podporiť nevyhnutné zvýšenie vojenských výdavkov počas tejto jesene, čo Ukrajine pomôže uspokojiť jej naliehavé vojenské potreby.
Úvery ERA od partnerov G7, ako aj úvery makrofinančnej pomoci od EÚ sa splácajú z výnosov zo zmrazených aktív ruského štátu na území EÚ. Mechanizmus koordinácie úverov pre Ukrajinu 25. augusta vyplatil počiatočných 1,5 miliardy eur, ktoré pomohli Kyjevu pri vyrovnávaní úverov ERA.