EÚ posiela ďalších 1,6 miliardy eur Ukrajine: Peniaze pochádzajú zo zmrazených ruských aktív

Európska komisia (EK) v pondelok informovala, že EÚ minulý piatok (8. 8.) získala 1,6 miliardy eur prostredníctvom takzvaných neočakávaných ziskov vytvorených z výnosov z hotovostných zostatkov pochádzajúcich zo zmrazených aktív Ruskej centrálnej banky, ktoré chce sprístupniť na podporu Ukrajiny. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že koncom minulého týždňa sa EÚ dostala k sume 1,6 miliardy eur cez neočakávané zisky generované z výnosov zo zmrazených ruských aktív. Zisky vytvorili aktíva Ruskej centrálnej banky, ktorých držiteľmi sú centrálne depozitáre cenných papierov.
Podľa správy EK ide v poradí o tretí prevod v prospech EÚ po prvej tranži uvoľnenej v júli 2024 a druhej z apríla tohto roka. Najnovšie neočakávané zisky pokrývajú príjmy z výnosov zo zmrazených aktív nahromadených počas prvej polovice roka 2025. Ide o aktíva zmrazené v rámci predošlých balíkov sankcií EÚ uvalených v reakcii na ruskú agresívnu vojnu proti Ukrajine.
Komisia pripomenula, že zatiaľ čo samotné aktíva zostávajú zablokované, úroky z hotovostných zostatkov možno použiť na podporu Ukrajiny a dodala, že 90 % prvých dvoch tranží bolo použitých na podporu Ukrajiny prostredníctvom Európskeho mierového nástroja (EPF) a 10 % prostredníctvom Nástroja pre Ukrajinu.
Čo sa týka súčasnej, tretej tranže, 95 % výnosov sa použije na podporu Ukrajiny prostredníctvom Mechanizmu spolupráce v oblasti pôžičiek pre Ukrajinu (ULCM) a 5 % prostredníctvom EPF.
Mechanizmus ULCM poskytuje nenávratnú finančnú podporu na pomoc Ukrajine pri splácaní makrofinančnej pôžičky od EÚ, ako aj na splácanie pôžičiek od bilaterálnych veriteľov.
Celková úverová podpora v rámci tohto mechanizmu predstavuje 45 miliárd eur. Program EPF pomáha Ukrajine riešiť jej naliehavé vojenské a obranné potreby.
Komisia v správe pre médiá zdôraznila, že aj toto opatrenie potvrdzuje trvalý záväzok EÚ stáť po boku Ukrajiny tak dlho, ako to bude potrebné.