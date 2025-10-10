EÚ opäť potvrdila zoznam daňových rajov: Tieto krajiny stále nespolupracujú v roku 2025

Ministri financií Európskej únie (EÚ) na svojom piatkovom zasadnutí v Luxemburgu potvrdili aktualizovaný zoznam EÚ s jurisdikciami, ktoré nespolupracujú na daňové účely. Zoznam je bezo zmien po predošlom hodnotení vo februári 2025 a obsahuje rovnakých 11 jurisdikcií ako aj doteraz, informuje bruselský spravodajca TASR.
Na zozname jurisdikcií nespolupracujúcich na daňové účely sú Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Anguilla, Fidži, Guam, Palau, Panama, Rusko, Samoa, Trinidad a Tobago, Vanuatu.
Rada ministrov vo svojom oznámení skonštatovala, že hoci toto kolo aktualizácie „čierneho zoznamu“ EÚ predstavuje pozitívny vývoj, uvedené daňové jurisdikcie ešte plne nespolupracujú v daňových záležitostiach s Bruselom. Ministri štáty z tohto zoznamu vyzvali, aby zlepšili svoj právny daňový rámec s cieľom vyriešiť zistené problémy.
Okrem zoznamu jurisdikcií nespolupracujúcich v daňových záležitostiach Rada EÚ schválila aj bežný dokument o súčasnom stave, ktorý odráža prebiehajúcu spoluprácu EÚ s jej medzinárodnými partnermi a záväzky partnerských krajín reformovať svoje právne predpisy s cieľom dodržiavať dohodnuté štandardy dobrej správy v daňových záležitostiach.
Podľa správy Rady EÚ jedna daňová jurisdikcia, Vietnam, splnila svoj záväzok týkajúci sa implementácie štandardov podávania správ pre nadnárodné spoločnosti pôsobiace v krajine a bude vyradená z dokumentu o súčasnom stave. Ďalšie daňové jurisdikcie, Grónsko, Jordánsko a Maroko, sa zaviazali zlepšiť implementáciu toho istého kritéria. Čierna Hora sa zaviazala zlepšiť automatickú výmenu informácií o finančných účtoch a výmenu daňových informácií na požiadanie.
Zoznam EÚ, obsahujúci jurisdikcie nespolupracujúce na daňové účely, bol vytvorený v decembri 2017. Je súčasťou vonkajšej stratégie EÚ v oblasti zdaňovania a jeho cieľom je prispieť k prebiehajúcemu úsiliu o podporu dobrej správy daní na celom svete.