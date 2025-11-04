EÚ míňa miliardy na administratívu, ekonomický rast zaostáva: NKÚ varuje pred dôsledkami

Európska únia (EÚ) stráca dych a stáva sa menej konkurencieschopnou voči globálnym ekonomikám. Do tohto štádia nás dostali aj veľmi netransparentné a nie presne nasmerované dotačné schémy. Tie sú častokrát využívané len na administrovanie európskych zdrojov a nie na zvyšovanie ekonomického rastu. Informoval o tom v utorok na tlačovej konferencii predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy.
„Do tohto strácania dychu nás dostali aj veľmi netransparentné, nie presne nasmerované dotačné schémy, ktoré častokrát sú využívané len na administrovanie európskych zdrojov. Nie sú používané na to podstatné, prečo majú byť využité, a to sú inovácie, to je rozvoj, to je podpora tých projektov, ktoré prispievajú k ekonomickému rastu,“ povedal predseda úradu.
Šéf NKÚ skonštatoval, že EÚ je vo vážnej finančnej situácii, ktorá zodpovedá finančnej situácii jednotlivých štátov. Pred pandémiou ochorenia COVID-19 bola Európska únia zadlžená na úrovni približne 52 miliárd eur, no v súčasnosti je to na úrovni 578 miliárd eur. „A ak sa dostaneme do roku 2027 tým tempom, ktoré máme dnes nastavené z hľadiska požičiavania si peňazí, tak budeme atakovať číslo 900 miliárd eur,“ upozornil Andrassy.
Od roku 2028 by mala EÚ každý rok v rozpočte vyčleniť čiastku približne 40 miliárd eur na splácanie dlhov, ktoré sme si požičali v minulosti. „Teda ak by som túto situáciu z hľadiska dlhovej služby, z hľadiska zadlženia Európy mal k niečomu prirovnať, tak by som skonštatoval, že dnes Európa žije na úkor budúcich generácií,“ povedal Andrassy.
V súvislosti s čerpaním eurofondov šéf NKÚ dodal, že na prvom mieste nemôže byť len výška čerpania. „Na prvom mieste musí byť stanovenie si merateľných ukazovateľov, kontrola kvality, ich transparentnosti a najmä zadefinovanie efektívnosti a merateľných ukazovateľov,“ zakončil Andrassy.