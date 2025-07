EÚ hrozí odvetou na americké clá: Pripravuje obmedzenia pre veľké americké firmy a služby

Prezident Donald Trump vo štvrtok 13. februára 2025 vo Washingtone ukazuje podpísaný výkonný príkaz v Oválnej pracovni Bieleho domu. Foto: SITA/AP

Európska komisia (EK) pripravuje zoznam navrhovaných obmedzení pre americké spoločnosti, ktoré poskytujú služby, vrátane technologických gigantov, v prípade, že Brusel nedosiahne obchodnú dohodu s USA. Uviedli to vo štvrtok európski diplomati, ktorí nechceli byť menovaní. TASR o tom informuje na základe správy AFP.

Americký prezident Donald Trump začiatkom tohto mesiaca prekvapil Európsku úniu (EÚ) hrozbou uvalenia ciel vo výške 30 % napriek mesiacom rokovaní.

Ak sa obom stranám nepodarí dosiahnuť dohodu do 1. augusta, Brusel upozornil, že nebude mať inú možnosť ako pristúpiť k odvete za Trumpove vysoké clá, ktoré škodia ekonomike. Komisia už vypracovala dva zoznamy amerického tovaru, na ktorý sa zameria. Okrem toho EK pracuje aj na zozname amerických služieb, vrátane finančných, na ktoré by mohla uvaliť obmedzenia, napríklad v oblasti verejného obstarávania, uviedli diplomati EÚ.

Mohlo by to znamenať aj vylúčenie určitých dodávateľov, povedal jeden diplomat. Upozornil však, že komisia zatiaľ žiadny zoznam nepredložila členským štátom EÚ.

Akékoľvek opatrenia v oblasti služieb by boli doplnkom k dvom súborom odvetných ciel na tovar z USA – jeden, predložený tento týždeň v hodnote 72 miliárd eur a druhý v hodnote 21 miliárd eur, ktorý bol vypracovaný už na jar v reakcii na americké clá na oceľ a hliník.

Podľa jedného z diplomatov EÚ by mohla odvetné opatrenia zaviesť postupne, najprv zasiahnuť Spojené štáty menším, potom väčším balíkom ciel na tovar predtým, ako by k nim potenciálne pridala aj služby. Druhý diplomat dodal, že Brusel nebude mať inú možnosť, ako reagovať „rázne“.

Väčšina členských štátov EÚ chce ponechať všetky možnosti otvorené a podporila snahu Komisie pokúsiť sa ešte raz o dohodu pred prijatím odvetných opatrení.

Hlavný vyjednávač Bruselu Maroš Šefčovič v stredu (16. 7.) odletel do Washingtonu na rokovania so svojimi americkými kolegami. Komisia neposkytla podrobnosti o jeho stretnutiach.

Existujú otázky ohľadom ochoty Európy pustiť sa do škodlivého boja s Trumpom, ak zavedie 30-percentné clá, ako sľúbil. Francúzsko však nalieha na Brusel, aby zaujal tvrdší postoj a zvážil nasadenie svojho najsilnejšieho obchodného nástroja, známeho ako nástroj proti nátlaku, ak sa rokovania s USA skončia sklamaním.

Aj keby Brusel aktivoval tento nástroj, vzhľadom na procedúry v EÚ by mohlo trvať mesiace, kým by sa prijali akékoľvek opatrenia.

Najprv by mala Komisia štyri mesiace na prešetrenie tzv. tretej krajiny, ktorú obviňuje zo škodlivej obchodnej politiky, potom by členské štáty mali osem až desať týždňov na podporu akéhokoľvek návrhu na konanie. Až potom by Komisia mala zelenú na prípravu opatrení, ktoré by nadobudli účinnosť do šiestich mesiacov.