EÚ chystá nové sankcie voči Rusku: Pribudnú na zoznam aj veľké čínske firmy?

Európska únia (EÚ) by sa v rámci 19. balíka protiruských sankcií mohla zamerať aj na viaceré čínske spoločnosti, napísal v stredu internetový denník Politico s odvolaním sa na diplomatické zdroje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Diskusie o ďalšom kole reštrikcií by mali pokračovať tento týždeň v piatok (19. 9.). Samotné rozšírenie sankčného zoznamu o čínske právnické osoby by však nenaplnilo očakávania amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý od európskeho bloku požaduje zavedenie ciel na dovoz z Číny v rozsahu 50 % až 100 %, upozornil denník. Trump v pondelok (15. 9.) vyhlásil, že je pripravený vystupňovať sankcie proti Moskve pod podmienkou, že EÚ sprísni svoje vlastné opatrenia a konkrétne zastaví nákupy ruskej ropy.