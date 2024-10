EÚ cez plán rastu pre Moldavsko poskytne tejto krajine 1,8 miliardy eur

Foto: pixabay.com/dimitrisvetsikas1969

Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že prijala plán rastu pre Moldavsko v hodnote 1,8 miliardy eur, ktorý sa opiera o nástroj na reformy a rast na obdobie rokov 2025 – 2027. Oznámenie prišlo v deň, keď sa predsedníčka EK Ursula von der Leyenová stretla s prezidentkou Moldavska Maiou Sanduovou v Kišiňove, aby jej vyjadrila podporu pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami a referendom o EÚ, informuje spravodajca.

Plán, ktorý je najväčším balíkom finančnej podpory zo strany EÚ od získania nezávislosti Moldavska, podporí moldavské hospodárstvo a privedie krajinu bližšie k členstvu v EÚ urýchlením reforiem. Moldavský plán rastu je založený na troch pilieroch. Ich cieľom je zvýšenie finančnej pomoci v priebehu nasledujúcich troch rokov prostredníctvom osobitného nástroja pre rast a reformy pre Moldavsko.

Tento nástroj by mal podporiť výstavbu nových ciest, mostov a železničnej infraštruktúry, posilniť energetickú bezpečnosť dokončením nového elektrického vedenia a začatím výstavby dvoch ďalších, ktoré spoja Moldavsko s elektrickou sieťou EÚ. Ráta sa tiež s výstavbou dvoch moderných nemocníc v mestách Cahul a Balti, integráciou Moldavska do oblasti roamingu, zavedením širokopásmového internetu do odľahlých oblastí krajiny a zlepšením prístupu k financovaniu pre 25 000 podnikov vrátane malých rodinných podnikov.

Druhý pilier

Druhý pilier má zaistiť zlepšený prístup na jednotný trh EÚ, čo Moldavsko môže využiť z hľadiska voľného pohybu tovarov a integrácie do úniových dodávateľských reťazcov, uľahčenia obchodných a dopravných spojení a integrácie do digitálneho a dekarbonizujúceho sa energetického trhu EÚ. Zároveň to zaistí Moldavsku prístup do jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA).

Tretí pilier

Tretí pilier je zameraný na podporu moldavských sociálno-ekonomických a základných reforiem, ktoré sa orientujú na konkurencieschopnosť, ekonomickú odolnosť, hospodársku správu, sociálny kapitál a zelený prechod. Komisia predpokladá, že tieto reformy pritiahnu zahraničné investície, zlepšia podnikateľské prostredie, podporia malé a stredné podniky, zlepšia zručnosti a kvalifikáciu, posilnia obchod a export, čím podporia hospodársky rast krajiny a zvýšia jej ekonomickú konvergenciu s EÚ.

Platby z rozpočtu EÚ

Platby z rozpočtu EÚ budú nasledovať po predložení vopred dohodnutých reforiem. Teraz je na Európskom parlamente a Rade EÚ (členské štáty), aby preskúmali návrh EK týkajúci sa nástroja rastu pre Moldavsko. Po prijatí bude moldavská vláda vyzvaná, aby predložila svoj program reforiem, v ktorom uvedie kľúčové sociálno-ekonomické a základné zmeny, ktoré má v úmysle uskutočniť s cieľom urýchliť rast a konvergenciu s EÚ.