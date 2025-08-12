Ethereum zažíva najväčší týždenný rast od roku 2021: Analytik vysvetľuje dôvody prudkého posilnenia

V uplynulých rokoch vo svete kryptomien priťahoval pozornosť investorov najmä bitcoin. Druhá najväčšia kryptomena ethereum, ktoré má asi pätinovú trhovú kapitalizáciu, za ním zaostávalo výkonnosťou aj záujmom investorov. To sa však v poslednom čase mení, keď len za uplynulý týždeň ethereum rástlo o približne 33 %, čo preň predstavuje najväčší týždenný rast od roku 2021, poukázal analytik finančných trhov XTB Tomáš Vranka.
Pripomenul, že od aprílových hodnôt táto kryptomena vzrástla už o viac ako 150 %. „Dôvodov rastu etherea je hneď niekoľko. Spomenúť môžeme napríklad upokojovanie medzinárodných obchodných vzťahov a uzatváranie nových obchodných hodnôt, čo upokojuje trhy a prináša na ne vlnu optimizmu. Tá pomáha rizikovým aktívam, medzi ktoré patria akcie či kryptomeny,“ vysvetlil analytik.
Ďalším dôvodom zvýšeného záujmu je podľa neho nedávna modernizácia tejto kryptomeny, ktorá má zvýšiť jej konkurencieschopnosť. Vylepšenie by malo priniesť zníženie transakčných nákladov či zlepšenie efektivity. Rastu ceny tiež pomáha vysoký prílev prostriedkov do amerických spotových ETF fondov, kde od začiatku roka pritieklo takmer 7 miliárd amerických dolárov (6 miliárd eur), veľká časť z toho posledný mesiac, vyčíslil Vranka.
„Ethereu môže tiež pomáhať slabší americký dolár, očakávania v oblasti znižovania sadzieb, likvidácia takzvaných short pozícií a celkovo postupný prienik kryptomien do firiem a životov bežných ľudí. Veľkou pomocou bol zrejme aj minuloročný vznik spotových kryptomenových ETF, ktoré ponúkli jednoduchú, lacnú a dostupnú možnosť, ako zaradiť kryptomeny do portfólia bez nutnosti presunu kryptomien na peňaženky,“ zhodnotil analytik. Je tak podľa neho možné, že rast etherea bude ďalej pokračovať.