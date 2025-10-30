Estée Lauder prekvapila návratom k zisku: Vďaka rastu tržieb a silnému dopytu v Číne

Kozmetický koncern Estée Lauder sa v 1. štvrťroku súčasného obchodného roka vrátil k zisku, pričom v oblasti upraveného zisku aj tržieb prekonal očakávania. Podpísal sa pod to zvýšený dopyt po jeho parfumoch Le Labo a Tom Ford, ako aj vyššie tržby v Číne. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Spoločnosť Estée Lauder vo štvrtok uviedla, že v 1. štvrťroku obchodného roka 2025/2026, čo predstavuje obdobie od júla do konca septembra, zaznamenala čistý zisk 47 miliónov USD (40,69 milióna eur). Na akciu to znamená 13 centov. Za rovnaké obdobie minulého obchodného roka vykázala firma stratu na úrovni 156 miliónov USD (43 centov/akcia).
Zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol na akciu 32 centov, čo je viac než dvojnásobok v porovnaní s 1. kvartálom 2024/2025. Vtedy upravený zisk dosiahol na akciu 14 centov. Spoločnosť tak výrazne prekonala očakávania analytikov. Tí počítali s rastom upraveného zisku iba na 18 centov/akcia.
Tržby kozmetickej spoločnosti vzrástli o 4 % na 3,48 miliardy USD. Aj v tomto prípade prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s miernejším rastom tržieb na 3,38 miliardy USD.
Spoločnosť zároveň uviedla, že dobré výsledky očakáva aj za celý 1. polrok súčasného obchodného roka. Potiahnuť by ich mali Čína a trhy Ázijsko-tichomorskej oblasti.