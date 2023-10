Ekonómovia očakávajú ďalšie globálne dopady konfliktu Izraela a Hamasu

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/robertwaghorn

Ekonómovia čakajú ďalšie globálne dopady konfliktu Izraela a hnutia Hamas. Čakajú, či sa situácia prenesie aj do iných krajín, čo by mohlo viesť k ďalšiemu rastu cien ropy a odlivu kapitálu do bezpečných aktív, napísala v pondelok agentúra Reuters. Izrael sa pripravuje na pozemný útok v Pásme Gazy, ktorú ovláda radikálne islamistické hnutie Hamas. Civilistov vyzval, aby sa stiahli na juh pásma.

„Vyzerá to, že sa schyľuje k masívnej pozemnej invázii do Gazy a k rozsiahlym stratám na životoch,“ povedal Ben Cahill z Centra pre strategické a medzinárodné štúdiá (CSIS). „Kedykoľvek dôjde ku konfliktu takéhoto rozsahu, vyvolá to reakciu trhu,“ dodal.

V uplynulom týždni sa obavy z konfliktu premietli do cien aktív a prispeli k piatkovému oslabeniu akcií. Americký akciový index S & P 500 klesol o 0,5 percenta. Investori nakupovali bezpečné aktíva, a tak cena zlata stúpla o zhruba tri percentá a dolár sa vyšplhal na týždňové maximum. Ceny ropy v piatok vyskočili o takmer šesť percent. Investori sa obávajú, že do konfliktu by sa mohli zapojiť ďalšie krajiny v regióne, ktorý je najväčším svetovým producentom ropy na svete.

„Ak to bude vyzerať na rozšírenie konfliktu, ceny ropy ďalej porastú,“ konštatoval ekonóm Michael Englund zo spoločnosti Action Economics. Rozšírenie konfliktu by pravdepodobne viedlo k zvýšeniu inflácie a úrokových sadzieb, myslí si ekonóm Bernard Baumohol zo spoločnosti The Economic Outlook.

Výnimkou by v tomto scenári mohli podľa neho byť Spojené štáty, pretože zahraniční investori budú v prípade globálneho konfliktu prelievať kapitál do krajiny, ktorú považujú za bezpečné útočisko. „Úrokové sadzby (v USA) by mohli klesnúť,“ povedal. „Očakávajte posilnenie dolára,“ povedal Baumohl.

Spoločnosť Chevron zastavila vývoz zemného plynu cez hlavný podmorský plynovod

Zapojenie ďalších krajín do konfliktu by sa mohlo odraziť aj na iných palivách. Napovedá to nedávny vývoj, keď spoločnosť Chevron zastavila vývoz zemného plynu cez hlavný podmorský plynovod medzi Izraelom a Egyptom.

Prípadný nárast cien ropy pravdepodobne nebude mať významný vplyv na ceny plynu v USA ani na spotrebiteľské výdavky. „Spotrebitelia pravdepodobne v dohľadnej dobe nepocítia významný dopad na ceny plynu,“ vyhlásil.