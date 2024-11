Siahne vláda opäť na druhý pilier? Opozičné KDH varuje pred zoštátnením úspor!

Foto: freepik.com/awesomecontent

Opozičné KDH ostro protestuje proti akýmkoľvek úvahám, ktoré by viedli k ohrozeniu fungovania druhého dôchodkového piliera. Uviedla to Lenka Kovár, hovorkyňa KDH.

„V KDH s veľkým znepokojením sledujeme vyjadrenia predstaviteľov ministerstva práce, podľa ktorých sa uvažuje o ďalšom prehodnotení druhého piliera dôchodkového zabezpečenia. Už teraz sú odvody na úrovni znížených štyroch percent, keďže vláda o tom rozhodla vo vlaňajšom konsolidačnom balíku,“ priblížila Kovár.

„Rozumieme, že Sociálna poisťovňa má vážne problémy, keďže tento rok i tie nasledujúce bude odkázaná na vládnu dotáciu. Tieto problémy v Sociálnej poisťovni sme si zapríčinili nesystémovými opatreniami, ako boli neadresné 13. dôchodky či nezodpovedná podpora predčasných odchodov do penzie. A spôsobili to do veľkej miery práve politici zo súčasných vládnych strán,“ podčiarkla.

KDH však podľa nej ostro protestuje proti akýmkoľvek úvahám, ktoré by viedli k ohrozeniu fungovania druhého piliera, či už ďalším znížením odvodov alebo jeho otvorením, teda zoštátnením úspor. Dodnes si viac ako 1,9 milióna ľudí nasporilo v druhom pilieri 16,8 miliardy eur. Druhý pilier je dôležitou súčasťou dôchodkového zabezpečenia. Treba ho zachovať a dať mu priestor, aby zhodnotil vklady občanov.

Rodičovský dôchodok žiada opozičná strana zachovať

„V KDH si zároveň uvedomujeme, že dôchodkový systém musí v časoch napätých verejných financií ostať udržateľný. Aj preto staviame na medzigeneračnej solidarite a trváme na zachovaní rodičovského dôchodku, ktorý sa však vláda rozhodla zrušiť. Slovensko musí využiť všetky prostriedky na to, aby zmiernilo demografickú krízu,“ poznamenala.

„Ak potrebujeme nájsť v systéme rezervy, hľadajme ich v prehodnotení plošného a neadresného 13. dôchodku. Ten treba upraviť podľa možností verejných financií. Najlepšie by bolo rozvrhnúť dôchodky na 12 riadnych ročných dávok, ktoré sa budú prepočítavať podľa jasného a predvídateľného valorizačného mechanizmu,“ dodala hovorkyňa kresťanských demokratov.