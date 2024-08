PRIESKUM Takmer 78 percent Slovákov odkladá deťom peniaze na budúcnosť

Foto: pexels.com/maitree rimthong

Viac ako tri štvrtiny Slovákov odkladajú deťom peniaze na budúcnosť, najčastejšie už od ich narodenia. Takmer polovica im dáva aj vreckové. Sporenie peňazí pre svojich potomkov neplánuje len 8,2 % rodičov, v porovnaní s Českom je to o 1,5 % menej. Vyplýva to z prieskumu pre investičnú platformu Portu, ktorý realizovala agentúra Ipsos na vzorke 1365 respondentov na Slovensku aj v Česku.

„Dobrou správou je, že takmer polovica rodičov na Slovensku odkladá svojim deťom už od ich narodenia. V tom sme lepší než Česi, kde je to iba 38,9 % rodičov. Platí totiž univerzálna rada, čím dlhšie deťom odkladáte, tým viac im dokážete ušetriť. A to najmä v prípade, keď odložené peniaze zhodnocujete investovaním,“ uviedol analytik Portu Marek Malina.

Doplnil, že takmer 54 % rodičov na Slovensku nemá presne stanovený účel, na ktorý svojim deťom peniaze odkladá. Vlani ich bolo ešte viac, a to konkrétne 56,6 %. Na osamostatnenie detí v dospelosti odkladá peniaze 30 % rodičov a na vzdelanie 28,4 %. Analytik spresnil, že úspory môžu deti v budúcnosti použiť napríklad na výdavky spojené so štúdiom na zahraničnej univerzite alebo na získanie prvého bývania.

Najčastejšie si môžu rodičia dovoliť šetriť do 60 eur mesačne, a to necelých 84 % z opýtaných respondentov. Viac ako 120 eur dokáže ušetriť iba 6,4 %. „Ide o veľmi podobné čísla ako vo vlaňajšom prieskume. Zaujímavosťou je, že Slováci sú k svojim deťom často štedrejší než Česi,“ priblížil Malina.

Na budúcnosť detí podľa neho nešetrí viac ako 60 % respondentov, a to z dôvodu, že si to nemôžu dovoliť. Medziročne ide tak o mierny nárast. Cez 10 % rodičov chce, aby sa deti o seba postarali samé a o niečo menej ľudí je presvedčených, že ich deti úspory v budúcnosti nebudú potrebovať, prípadne na odkladanie peňazí nemajú čas.

Rodičia využívajú najčastejšie na odkladanie peňazí deťom sporiace účty, a to necelých 39 %. Na druhom mieste je investičné životné poistenie s vyše 20 %. Okrem prispievania na budúcnosť rodičia dávajú svojim deťom peniaze aj vo forme vreckového. Na Slovensku to robí 47,5 %, pričom v Česku je to o 13,3 % viac. Mnohé deti dostávajú od príbuzných aj peňažné dary, celkovo to uviedlo až 49,7 % rodičov na Slovensku.