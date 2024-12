PRIESKUM Neplatená práca vplýva na rozdielne platové ohodnotenie u žien a mužov

Foto: freepik.com/ wayhomestudio

Počas vianočných sviatkov narastá podiel neplatenej práce, ako je napríklad starostlivosť o domácnosť, pečenie či varenie, pričom to má vplyv aj na rozdielne platové ohodnotenie medzi mužmi a ženami. V dôsledku neplatenej práce zarábajú ženy v priemere o necelú pätinu menej ako muži. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu agentúry 2muse pre 365.bank.

„Neplatená práca v domácnosti má vplyv na ekonomickú nerovnosť medzi mužmi a ženami. Ide o tichého vinníka, ktorého vplyv na kariérny rast žien nie je vždy viditeľný, no o to viac je cítiť v ich platoch. Neplatená práca je, spolu s materskou dovolenkou, nízkym zastúpením žien vo vedení firiem a podnikaní a naopak, vysokým zastúpením v nízkoplatených profesiách, jednou z hlavných príčin vzniku takzvaného ženského eura,“ uviedla vedúca PR banky Linda Gáliková s tým, že na každé euro zarobené mužom pripadá len približne 80 centov, ktoré zarobí žena.

Z prieskumu vyplynulo, že až 66 % obyvateľov Slovenska je presvedčených o tom, že domáce práce a starostlivosť o deti by mali byť doménou žien. Finančné zabezpečenie je viac prisudzované mužom, a to až 75 %. „V realite sa pritom ženy práve v tejto oblasti mužom dorovnávajú, no na neplatenej práci participuje stále trojnásobne menej mužov ako žien. O tradičnom rozdelení rolí na mužské a ženské je stále presvedčená viac ako polovica populácie, pričom tento názor zastávajú hlavne muži,“ dodala Gáliková.

Prieskum takisto ukázal, že 60 % mužov považuje za férové, ak sa domácim povinnostiam a výchove detí venujú viac ženy. Na druhej strane 90 % mužov apeluje na rovnocennú deľbu domácich povinností, pokiaľ by malo ísť o domácnosť ich dcér.