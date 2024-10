Počet prvých žiadostí v USA o podporu v nezamestnanosti pokračuje v poklese

Foto: unsplash.com/Dan Dennis

Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, pokračuje v poklese. Po predchádzajúcom nečakanom znížení o 18 000 žiadostí zaznamenali v minulom týždni pokles o ďalších 15 000 žiadostí. Informácie amerického ministerstva práce zverejnil portál RTTNews.

Ministerstvo uviedlo, že v týždni do 19. októbra dosiahol počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA 227 000. Na porovnanie, v týždni do 12. októbra dosiahol počet týchto žiadostí po revízii smerom nahor 242 000. Údaje z ostatného týždňa sú výrazne lepšie, než očakávali ekonómovia. Tí predpokladali, že za týždeň do 19. októbra sa počet prvých žiadostí mierne zvýši na 242 000, keďže vychádzali z pôvodných údajov za týždeň do 12. októbra, ktoré poukazovali na 241 000 žiadostí.

Naopak, 4-týždňový priemer žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, pokračoval v raste. Po výraznejšom zvýšení v týždni do 12. októbra než sa očakávalo, vzrástol aj v minulom týždni. Počet žiadostí dosiahol 238 500, čo oproti týždňu končiacim sa 12. októbrom predstavuje rast o 2000 žiadostí.