Zvýšením minimálnej mzdy stúpa aj tlak na rast platov, uviedol Tomáš

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš. Foto: SITA

Zvýšením minimálnej mzdy stúpa aj tlak na rast platov. Táto pomoc sa dotkne mnohých ľudí na Slovensku, pričom okrem platov dostanú ľudia aj príplatky za nočnú prácu, na ktoré pôjde navyše 11 miliónov eur. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

„S vyššou minimálnou mzdou vytvárame tlak aj na rast miezd ako takých, my máme najnižšiu nezamestnanosť, historicky najnižšiu nezamestnanosť na Slovensku, ale ešte treba týchto ľudí nejakým spôsobom zamestnať, ale za dôstojnú mzdu,“ uviedol Tomáš. Doplnil, že rezort práce už spustil projekt práce namiesto dávok, kde sa odoberie dávka v hmotnej núdzi ľuďom, ktorí odmietnu pracovnú ponuku. Cieľom projektu je zamestnať čo najviac ľudí.

Opozičná poslankyňa Simona Petrík (PS) spresnila, že minimálnu mzdu strana podporila, avšak s dvomi výhradami. V Národnej rade SR predstavili jej poslanci pozmeňujúce návrhy o zvýšení čistej mzdy pre nízkopríjmových ľudí a o úrovni minimálnej mzdy pre zamestnancov, ktorí pracujú v štátnej sfére. „Máme tu kopec ľudí, ktorí pracujú vo verejnej sfére. V tých prvých štyroch tabuľkových kategóriách, ktoré nedosahujú minimálnu mzdu a musí im byť doplácaná cez príplatky, sú to upratovačky, upratovači, kuchári a podobne, títo ľudia nedosahujú ani minimálnu mzdu,“ zdôraznila opozičná poslankyňa.

Napriek tomu, že je na Slovensku historicky najnižšia nezamestnanosť, tak Petrík priblížila, že pre mnohé opatrenia súčasnej vlády začnú zo Slovenska odchádzať ľudia. Spoločným cieľom opozície je podľa nej, aby krajina ekonomicky rástla a prichádzali na Slovensko investori. Tomáš sa ohradil, že mladí ľudia odchádzali za prácou do zahraničia aj počas iných vlád.

Petrík ďalej kritizovala Tomáša

Petrík ďalej kritizovala Tomáša za nastavenie súčasného 13. dôchodku, ktorý nie adresný pre všetkých seniorov. Ak by vládlo PS, tak by podľa nej tento dôchodok zachovalo, avšak nie v aktuálnej výške. Finančný príspevok by sa mal doručiť seniorom adresnejšie.

Tomáš reagoval, že všetci seniori dostanú 13. dôchodok vo výške priemerného ročného dôchodku. Zdôraznil, že ani dve tretiny všetkých seniorov nepoberajú ročný priemerný dôchodok, preto ich treba podporiť sumou 606 eur. Petrík dodala, že zvyšovanie dôchodkov nie je len o adresnosti, ale celkovo o zvyšovaní životnej úrovne ľudí, tak dôchodcov, ako aj osôb v produktívnom veku. Okrem dôchodkov opozičná poslankyňa vyčítala šéfovi rezortu, že sa vláda nestará o jednorodičovské domácnosti, ktoré tvoria na Slovensku 25 %, pričom tie budú podľa nej pri konsolidácii najviac ohrozené chudobou.