Rekvalifikácie baníkov pokračujú: Zapojí sa do nich ešte viac ako 80 ľudí

Baňa Trojárová. Štôlne a portál z 90. rokov sa zdajú byť v celkom dobrom stave. Foto: Military Metals

Baníci, ktorí prídu o prácu v dôsledku ukončenia ťažby hnedého uhlia, môžu naďalej využiť možnosť rekvalifikácií. Národný projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II. predĺžili do júna budúceho roka, postupne by bilanciu kompetencií a rekvalifikáciu malo absolvovať približne 80 zamestnancov baní, ktorí sa naďalej podieľajú na uzatváraní podzemia.

Elektromechanik pre podzemie Jaroslav Píš pracuje v Hornonitrianskych baniach Prievidza (HBP) na bani v Novákoch od 80. rokov 20. storočia. „Do dôchodku nemám už ďaleko, ale ešte by som chcel skúsiť, či by som sa niekde na trhu práce neuplatnil. Celý život som elektrotechnikom, baví ma i záhradníctvo,“ povedal Píš. Nájsť si nové zamestnanie pre baníkov, ktorí celý život pracovali v podzemí, podľa neho nie je jednoduché. „Myslím, že kurzy sú dobré. Osobne chcem zistiť, prečo som celý život vydržal u jedného zamestnávateľa. Vybral som si kurz záhradkára, keďže ma to baví a chcem sa zdokonaliť po odbornej stránke. Vidím v tom budúcnosť aj ako budúci dôchodca,“ priblížil.

Národný projekt realizuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v spolupráci s HBP a Slovenskými elektrárňami. Financuje ho z Programu Slovensko v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu z nevyčerpaných zdrojov pridelených v rámci pôvodného rozpočtu. „Doba realizácie projektu bola predĺžená do 30. júna 2026 z dôvodu, aby sa do projektu mohli zapojiť baníci, ktorí prídu o prácu v roku 2025,“ uviedla hovorkyňa TSK Lenka Kukučková. Pokračovanie projektu je podľa nej kľúčové práve pre tých zamestnancov, ktorí ukončovali svoju pracovnú činnosť v posledných etapách útlmu ťažby. „Medzi nimi sú najmä pracovníci, ktorí zotrvali až do úplného ukončenia prevádzky a vykonávali záverečné činnosti, ako sú likvidačné práce, technická asanácia alebo zabezpečovanie posledných technologických procesov. Takto budú mať šancu na dôstojnú profesijnú transformáciu,“ priblížila.

V aktuálnej fáze projektu pôsobí na elokovanom pracovisku TSK v Prievidzi kompaktný tím v zložení projektová manažérka, finančná manažérka a tri tútorky. Rekvalifikácie by malo postupne absolvovať ešte maximálne 82 zamestnancov HBP.

„Po ukončení priemyselnej ťažby hnedého uhlia na Slovensku v decembri 2023 v banskej prevádzke ešte zostala časť baníkov. Na bezpečnom uzatváraní, likvidácii a rekultivácii bývalých ťažobných prevádzok v baniach Nováky a Handlová aktuálne pracuje 109 zamestnancov,“ ozrejmila hovorkyňa HBP Adriana Siváková. Táto povinnosť spoločnosti podľa nej vyplýva z banského zákona. „Chceme sa korektne a zodpovedne vyrovnať s etapou priemyselnej ťažby uhlia, aby po uhoľných baníkoch nezostalo neželané dedičstvo v podobe environmentálnych záťaží,“ skonštatovala. Práce bane zabezpečujú kontinuálne na povrchu i v podzemí a v zmysle harmonogramu majú byť ukončené do konca roku 2027.