Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň vzrástol

Foto: pexels.com/Vlada Karpovich

Počet Američanov žiadajúcich o podporu v nezamestnanosti vzrástol aj v minulom týždni, aj keď nie tak výrazne ako za predchádzajúci týždeň. Poukázali na to údaje amerického ministerstva práce, ktoré zverejnili agentúra Reuters a portál RTTNews.

Ministerstvo vo štvrtok zverejnilo, že počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti vzrástol v týždni do 18. januára o 6000 na 223 000. Za predchádzajúci týždeň do 11. januára sa počet žiadostí zvýšil o 14 000. Ekonómovia očakávali ešte miernejší rast, a to na 220 000.

Analytici odhadujú, že v nasledujúcich týždňoch bude počet prvých žiadostí o podporu pokračovať v raste. Vychádzajú z nástupu mrazivého počasia v niektorých oblastiach USA a nových požiarov v Los Angeles. Až na výkyvy v dôsledku nepriaznivého počasia je však americký trh stále dostatočne silný, aby naďalej podporoval rast ekonomiky.