O materské či dôchodkové dávky by sa mohlo žiadať elektronicky

Foto: gettyimages.com/manassanant pamai

Zaviesť by sa mohli úpravy, ktoré umožnia modernizáciu poskytovania sociálnych dávok. O dávky sociálneho poistenia si budú môcť ľudia požiadať elektronicky, naďalej však zostane zachovaná aj papierová forma. Ide najmä o dávky nemocenského, dôchodkového a garančného poistenia či úrazové dávky. Vplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR), o ktorom bude rokovať v pondelok (5. 5.) Hospodárska a sociálna rada (HSR).

„Zároveň sa má zabezpečiť aj efektívna výmena údajov medzi jednotlivými subjektmi ako lekár, zamestnávateľ a Sociálna poisťovňa, aby sa údaje, ktorými už Sociálna poisťovňa disponuje alebo ktoré získa od príslušných inštitúcií na základe novej integrácie medzi Sociálnou poisťovňou a týmito inštitúciami, už nevyžadovali od poistenca,“ uviedlo MPSVR v predkladacej správe.

Tehotenské a materské dávky by sa mohli stať proaktívnymi

Tehotenské a materské dávky by sa mohli stať proaktívnymi, čo znamená, že by boli spracovávané a poskytované elektronicky bez podania žiadosti poistencom. Sociálna poisťovňa by ich mohla poskytovať automaticky na základe údajov od lekárov, ako je napríklad očakávaný dátum pôrodu, alebo zamestnávateľa, ako je číslo účtu poistenca. Tento prístup by podľa rezortu zabezpečil rýchlejšie a jednoduchšie získanie dávok.

MPSVR zdôraznilo, že od 1. júna 2022 funguje plne digitalizovaný proces len pri potvrdzovaní dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) od jej vzniku až po ukončenie. Tento proces plne nahradil listinné žiadosti o nemocenské a úrazový príplatok. Ostatné žiadosti o dávky sociálneho poistenia však nie sú plne elektronizované.

Poistenci môžu v súčasnosti požiadať o tehotenskú dávku okrem papierového tlačiva aj elektronicky prostredníctvom vyplnenia formulára cez portál slovensko.sk. Pri ostatných dávkach musia zaslať naskenovanú, lekárom potvrdenú žiadosť cez všeobecný formulár cez daný portál, avšak v týchto prípadoch nejde o elektronické podanie v pravom zmysle slova. Rezort vysvetlil, že napríklad v procese nemocenských dávok je vo väčšine žiadostí rozhodujúci aj vstup lekára, v súčasnosti tak elektronizácia nie je možná v pravom zmysle.