Ministerstvo plánuje aktualizovať informácie o dávkach z tretieho piliera

Foto: pixabay.com/JesusManuel1

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR plánuje aktualizovať informácie o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia, teda tretieho piliera. Potreba aktualizácie súvisí aj s úpravou a zjednotením dôchodkovej prognózy, ktorá by mala byť doplnená o ďalšie dôchodkové schémy. Vyplýva to z predbežnej informácie opatrenia o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia z dielne MPSVR.

„Opatrenie je potrebné vydať nanovo, keďže informácie, ktoré je doplnková dôchodková spoločnosť povinná uvádzať v samotnej informácii o dávkach, sú ovplyvnené zmenami nielen dôchodkového veku, respektíve možnosti odchodu do predčasného starobného dôchodku, ale je potrebné zohľadniť a zapracovať aj viaceré podnety z aplikačnej praxe aj vzhľadom na skutočnosť, že právny predpis od jeho prijatia nebol novelizovaný,“ uviedlo MPSVR.

Rezort práce spresnil, že to súvisí aj s opatrením na aktualizáciu obsahu, štruktúry a informácií o príspevkovom dôchodkovom fonde. Aktualizované informácie majú byť podľa neho poskytované Slovákom v dostatočnom predstihu pred potenciálnym odchodom do predčasného starobného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch alebo riadneho dôchodku.

Návrh na úpravu a zjednotenie informácií dôchodkovej prognózy predložila do parlamentu ešte v septembri tohto roka poslankyňa Národnej rady (NR) SR Ľubica Laššáková (Hlas-SD). Do dôchodkovej prognózy by sa mali od roku 2028 doplniť informácie o prognóze doplnkového starobného dôchodku z doplnkového dôchodkového sporenia a prognóze dôchodku alebo programového výberu z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu.