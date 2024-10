Bukóza Holding pre reorganizáciu energetických prevádzok prepustila 90 ľudí

Foto: freepik.com/user6702303

Bukóza Holding zaviedla úsporné opatrenia, pretože náklady na výrobu prevyšujú zisk z predaja celulózy. Informovala o tom predsedníčka Odborového zväzu Drevo, lesy, voda (OZ DLV) Vlasta Szabová po štvrtkovom stretnutí so zástupcami vedenia spoločnosti, odborov a zamestnancov.

Majiteľ holdingu Roman Staněk uviedol, že počas troch mesiacov od prevzatia spoločnosti výrazne znížili náklady. „Ušetrili sme na všetkých prevádzkových materiáloch, ako štiepke, olejoch, energiách a podobne. Spoločnosť sa stala efektívnejšou,“ vysvetlil. Podľa OZ DLV pôvodne v spoločnosti Bukocel Energetika pracovalo takmer 100 zamestnancov. Deväťdesiat zamestnancov skončilo pracovný pomer dohodou bez uvedenia dôvodu s odmenou poskytnutou zamestnávateľom. „V skutočnosti došlo k zrušeniu prevádzky a prvotnou príčinou skončenia pracovného pomeru boli organizačné dôvody,“ dodala Szabová.

Staněk uviedol, že vo firme fungovali dve energetické spoločnosti, z ktorých jednu sa rozhodli odstaviť. „Odstavenie fabriky spôsobilo, že sme museli prepustiť 90 zamestnancov, čo spoločnosti ušetrí približne 1,2 až 1,5 milióna eur mesačne, v závislosti od objemu výroby,“ dodal. Zamestnanci sa odborom sťažovali aj na oneskorené a neúplné výplaty. Mzdy za august boli vyplatené 1. októbra, pričom bolo vyplatených len 73,4 percenta z celkovej sumy, na ktorú mali zamestnanci nárok. Zvyšné peniaze im boli doplatené 9. októbra.

Omeškanie výplat

V súvislosti s omeškaním výplat Staněk vysvetlil, že oneskorenie bolo spôsobené nutnosťou splniť emisné povolenky za rok 2023. „Ak by sme tieto povolenky nezaplatili, hrozila by nám veľká pokuta,“ dodal. Nový majiteľ spoločnosti podľa odborov vyvíja tlak na zníženie mzdových taríf, ktoré boli dohodnuté v kolektívnej zmluve, o 12 až 16 percent. Staněk však tvrdí, že na odbory nevyvíjajú žiadny tlak. „Diskutujeme o potrebe znížiť počet zamestnancov a upraviť osobné dekréty podpísané bývalým manažmentom,“ uviedol. Zároveň zdôraznil, že spoločnosť sa snaží zotaviť po zlých rozhodnutiach bývalého vedenia, ktoré vytvorilo dlh viac ako 100 miliónov eur. „Bude trvať roky, kým sa situácia otočí. Investície, najmä do novej energetiky, budú nevyhnutné,“ dodal.

Staněk tiež potvrdil, že spoločnosť sa bude uchádzať o štátne stimuly na udržanie efektívnosti výroby v Hencovciach. Avizovaná transformácia holdingu na jednu obchodnú spoločnosť, ktorá má zefektívniť riadenie a zredukovať náklady, má prebehnúť v roku 2025. OZ DLV vyzýva zástupcov štátu, štátne orgány a obchodné spoločnosti, aby sa začali zaujímať o smerovanie Bukóza Holding a pomohli prijať opatrenia na zvrátenie negatívneho vývoja. „Je potrebné postaviť sa na stranu nielen zamestnancov, ale aj občanov tohto regiónu,“ uviedol odborový zväz.

RIQ Investments vstúpila do Bukóza Holding v júli 2024

K reštartu spoločnosti mala prispieť podpora Eximbanky a ústretový prístup Ministerstva životného prostredia SR, voči ktorému mala firma záväzok vo výške 20 miliónov eur. Nový majiteľ prevzal firmu s dlhom 130 miliónov eur. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny uviedlo, že v tomto roku neeviduje žiadne nahlásenie hromadného prepúšťania na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou.