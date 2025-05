Aktivačné práce sú podľa SaS neefektívne: Ministerstvo by malo investovať do iných projektov

Vladimír Ledecký foto: Facebook/ Sloboda a Solidarita

Aktivačné práce nemajú zmysel, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) by mal preto stiahnuť z parlamentu zákon o službách zamestnanosti, ktorého súčasťou je projekt Práca namiesto dávok. Zákon je neefektívny, pričom na to poukazujú odborári aj Ministerstvo financií (MF) SR. V utorok to na tlačovej konferencii uviedol opozičný poslanec zo SaS Vladimír Ledecký.

„Na poslednom zasadnutí parlamentu v prvom čítaní sa schválil zákon, že teraz budeme mať aktivačné práce pre všetkých. My nevieme dať prácu ľuďom, tak sme vymysleli aktivačné práce. Viete, my už 25 rokov aktivizujeme jedných a tých istých ľudí a efekt je taký, že tí ľudia sú stále na úrade práce,“ povedal Ledecký s tým, že 100 miliónov eur na aktivačné práce by sa mohlo využiť efektívnejšie na investičné projekty napríklad do materských škôl.

Aktivačné práce podľa neho v roku 2020 už kritizoval aj Inštitút zamestnanosti s tým, že účasť na nich nezvyšuje mieru uplatnenia účastníkov na trhu práce. V medzirezortnom pripomienkovom konaní k súčasnému zákonu Práca namiesto dávok sa vyjadrilo aj MF, ktoré uviedlo, že systém aktivačných prác nie je v rámci aktívnych opatrení na trhu práce efektívny. Ledecký zdôraznil, že rovnaký postoj zastáva tiež Národná banka Slovenska, odborári, Konferencia biskupov Slovenska či komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.

Ďalej kritizoval vládu

Ďalej kritizoval vládu za to, že najprv zákon schválila a až následne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR plánuje urobiť štúdiu o vplyve jeho politík na marginalizované komunity. Celkovo by mala štúdia stáť 50.000 eur. „Tento zákon je neefektívny, spôsobí vyššie výdavky než samotné dávky a neurobí nič pre návrat ľudí na trh práce,“ dodal Ledecký a vyzval ministra práce, aby zákon v druhom čítaní stiahol a využil peniaze z neho efektívnejším spôsobom.

MPSVR reagovalo, že opozičná SaS svoju politiku otočila, keďže ešte vlani jej poslanec Marián Viskupič túto iniciatívu rezortu práce pochválil. Zdôraznilo, že zákon by mal priniesť spravodlivejší princíp do sociálneho systému v zmysle, že ak človek, ktorý môže pracovať a odmietne vhodnú pracovnú ponuku, príde o dávku v hmotnej núdzi. Cieľom je motivovať ľudí nájsť si zamestnanie, pričom tento zámer podľa rezortu práce podporila skoro väčšina sociálnych partnerov.

Motivačné faktory

„Súčasťou novej legislatívy sú aj viaceré motivačné faktory, ako napríklad kategorizácia takzvaného aktivačného príspevku. Ak človek bude chcieť vykonávať len malé obecné služby, dostane len základný aktivačný príspevok. Ak sa však rozhodne zároveň vzdelávať či rekvalifikovať alebo si nájde reálnu prácu na trhu práce, bude určitú dobu poberať vyšší aktivačný príspevok,“ uzavrelo MPSVR.