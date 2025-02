Chystá sa revolúcia v sociálnych dávkach: Materské dostanete automaticky, dôchodok vybavíte z domu!

Budova pobočky Sociálnej poisťovne na Záhradnickej 153 v Bratislave v decembri 2023. Foto: SITA

Poskytovanie sociálnych dávok na Slovensku by sa malo zásadne zmodernizovať. Po novom by už napríklad žiadatelia o tehotenské či materské nemuseli nič robiť a príslušné dávky by dostali automaticky. Rovnako by malo byť možné podľa pripravených zmien rezortom práce napríklad požiadať o dôchodok z pohodlia domova, a to elektronickou cestou.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo novelu zákona o sociálnom poistení, ktorú už predložilo do pripomienkového konania. Jej hlavným cieľom je zavedenie zmien, ktoré umožnia modernizáciu procesov súvisiacich s poskytovaním dávok sociálneho poistenia. Konkrétne ide o dávky nemocenského poistenia, dávky dôchodkového poistenia, úrazové dávky a dávky garančného poistenia. Rovnako by zmena legislatívy mala zabezpečiť zefektívnenie sprievodných administratívnych úkonov.

Asi najdôležitejšou z pripravených zmien je nová možnosť pre poistencov požiadať o dávky sociálneho poistenia elektronickou formou. Aj naďalej však budú mať možnosť podať si aj papierovú žiadosť. „Dávky nemocenského poistenia tehotenské a materské sa stanú tzv. proaktívnymi dávkami t. j. poistenec nemusí urobiť žiadny úkon v rámci podania žiadosti o priznanie dávky,“ približuje ďalšie zmeny rezort práce.

Na základe pripravených zmien by sa zároveň mala zabezpečiť aj efektívna výmena údajov medzi jednotlivými subjektmi v štáte, ako sú napríklad lekári, zamestnávatelia či Sociálna poisťovňa, a to tak, aby údaje, ktorými už Sociálna poisťovňa disponuje alebo ich od príslušných inštitúcií získa na základe novej integrácie, už nevyžadovala od poistenca.

„Cieľom návrhu zákona je zavedenie zmien, ktoré umožnia zásadnú modernizáciu procesov súvisiacich s poskytovaním dávok sociálneho poistenia a zefektívnenie sprievodných administratívnych úkonov. Jej hlavným cieľom je v čo najväčšej miere dosiahnuť digitalizáciu postupov a procesov z konzultácií s podnikateľským prostredím,“ uvádza rezort práce.

Sociálna poisťovňa by tak napríklad niektoré dávky poskytovala automaticky na základe údajov, ktoré jej poskytnú relevantné subjekty, ako sú lekári (napríklad očakávaný dátum pôrodu) alebo zamestnávatelia (napríklad dátum posledného pracovného dňa a číslo účtu poistenca). Tento prístup by poistencovi zabezpečil rýchlejšie a jednoduchšie získanie dávok, pričom pri proaktívnych dávkach by sa zaobišiel bez aktívneho zapojenia. „Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné zabezpečiť prístup Sociálnej poisťovne k potrebným údajom, ktoré evidujú iné subjekty,“ upozorňuje ministerstvo práce.

Zatiaľ sú plne elektronické len PN-ky

Pripravené zmeny by tak Slováci výrazne pocítili pri vybavovaní rôznych dávok. V súčasnosti je totiž od 1. júna 2022 plne digitalizovaný proces len potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti od jej vzniku až po jej ukončenie. Tento proces plne nahradil listinné žiadosti o nemocenské a úrazový príplatok. Ostatné žiadosti o dávky sociálneho poistenia nie sú plne elektronizované.

Zmeny by sa tak dotkli napríklad aj procesu žiadania o dôchodok. Novelou sa totiž okrem iného spresňujú formy, akými je možné podať žiadosť o starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z II. piliera. Zároveň sa explicitne ustanovuje možnosť podať žiadosť o starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z II. piliera aj elektronicky, nie len osobne v Sociálnej poisťovni alebo v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Najdôležitejšie opatrenia a zmeny z pripravenej novely zákona o sociálnom poistení:

Rozšírenie okruhu oprávnených osôb na poskytovanie ošetrovného o manžela/manželku rodiča, ktorý je nevlastným rodičom dieťa.

Oznámenie čísla účtu Sociálnej poisťovni zamestnávateľmi za zamestnancov.

Zamestnávateľ už nebude povinný oznamovať Sociálnej poisťovni spôsob výplaty mzdy pri každom vzniku práceneschopnosti.

Vypustenie povinnosti zamestnávateľa a SZČO oznamovať prerušenie poistenia z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti.

Zamestnávateľ už nebude musieť papierovo spracovávať a uchovávať údaj o potrebe starostlivosti/ošetrenia.

Ustanovuje sa povinnosť zamestnávateľa oznamovať pracovný úraz a chorobu z povolania elektronicky.

Zavádza sa elektronizácia potvrdenia zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia.

Poistenec nebude musieť doručovať potvrdenie o potrebe starostlivosti, ošetrovania a tehotenstve zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni. Zároveň nebude musieť poistenec uplatňovať nárok na tehotenské a materské, lebo sa za žiadosť bude považovať zápis ošetrujúceho lekára v elektronickom systéme zdravotníctva (tzv. proaktívne dávky).

Poistenec bude môcť požiadať o ošetrovné, dôchodkové dávky a úrazové dávky elektronicky, pričom nebude musieť kvôli predloženiu žiadosti navštevovať pobočku Sociálnej poisťovne.

Poistenec nebude musieť byť osobne zúčastnený na posúdení zdravotného stavu posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne v prípade, že si posudkový lekár osobnú účasť nevyžiada. Na základe písomnej žiadosti sa však bude môcť zúčastniť osobne na posúdení zdravotného stavu.

A kedy by sme sa týchto zásadných zmien mohli dočkať v praxi? Novela má účinnosť stanovenú od začiatku novembra tohto roka. Viaceré zmeny sa však do praxe dostanú postupne. Napríklad zavedenia proaktívnych dávok, teda takých o ktoré netreba žiadať, by sme sa mohli dočkať od začiatku apríla 2026. Od tohto dátumu by malo byť možné napríklad aj elektronicky požiadať o dôchodok. Niektoré zmeny týkajúce sa napríklad informačnej povinnosti DSS-iek voči Sociálnej poisťovne nadobudnú účinnosť až od začiatku roka 2028.

Všetky tieto zmeny majú prispieť k naplneniu cieľov Plánu obnovy a odolnosti. Jeho súčasťou je totiž aj úplné zavedenie digitálnych riešení pre 16 vybraných životných situácií. Ide o situácie ako sú napríklad narodenie dieťaťa, ochorenie, odchod do dôchodku či úmrtie a dedičské konanie.