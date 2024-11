Ekonomika USA vzrástla v treťom kvartáli o 2,8 percenta

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Mackenzie Marco

Ekonomika USA v 3. kvartáli expandovala solídnym tempom a v súlade s odhadmi. Informuje o tom americký úrad pre ekonomické analýzy BEA.

Hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov za tri mesiace od júla do konca septembra 2024 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka reálne stúpol o 2,8 % po náraste o 3 % v predchádzajúcich troch mesiacoch, uvádza sa v druhom odhade BEA. Úrad tak potvrdil svoj prvý odhad z konca októbra.

Motorom rastu najväčšej svetovej ekonomiky v uplynulom štvrťroku bolo predovšetkým zvýšenie spotrebiteľských výdavkov, vývozu, výdavkov federálnej vlády a nerezidenčných fixných investícií.

Dôvodom spomalenia tempa expanzie v porovnaní s 2. kvartálom bol predovšetkým pokles súkromných investícií do dopĺňania zásob a výraznejšie zníženie fixných investícií do rezidenčných nehnuteľností. To čiastočne vykompenzovalo zrýchlenie exportu, spotrebiteľských výdavkov a výdavkov federálnej vlády.