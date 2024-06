Ekonomika USA vzrástla v 1. štvrťroku viac, ako naznačili predbežné údaje

Úroky z amerických dlhopisov výrazne stúpli. Foto: unsplash.com/Marek Studzinski

Americká ekonomika vzrástla v 1. štvrťroku 2024 o niečo viac, ako signalizovali predbežné údaje. Oznámilo to vo štvrtok ministerstvo obchodu.

Spresnené výsledky ukázali, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov v prvých troch mesiacoch 2024 zvýšil medziročne o 1,4 % namiesto o 1,3 %, ako naznačil rýchly odhad. Revízia smerom nahor sa zhoduje s očakávaniami ekonómov.

No aj napriek zlepšeniu výsledok za 1. kvartál predstavuje výrazné spomalenie v porovnaní s nárastom HDP o 3,4 % v predchádzajúcom, 4.štvrťroku 2023 a najpomalší rast od jari 2022.Podľa ministerstva obchodu revízia smerom nahor odzrkadľuje predovšetkým lepšie údaje v prípade nebytových fixných investícií a vládnych výdavkov. No zároveň spotrebiteľské výdavky v období január-marec 2024 vzrástli menej, a to o 1,5 % a nie o 2 % pri rýchlom odhade. To je znakom toho, že vysoké úrokové sadzby si môžu vybrať daň z ekonomiky.

Foto: unsplash.com/Luke Michael

Správa ďalej ukázala, že spomalenie ekonomiky spôsobili najmä dva faktory: prudký nárast dovozu a pokles podnikových zásob, ktoré sa môžu meniť zo štvrťroka na štvrťrok a nemusia nevyhnutne odrážať základné zdravie ekonomiky.Dovoz pritom v 1. štvrťroku „odkrojil“ 0,82 percentuálneho bodu z HDP a nižšie zásoby 0,42 percentuálneho bodu.Väčšina ekonómov predpovedá, že rast HDP sa v aktuálnom 2. štvrťroku zrýchlil vďaka pokračujúcim výdavkom amerických spotrebiteľov. Americká ekonomika, najväčšia na svete, sa ukázala byť prekvapivo odolná voči vyšším úrokovým sadzbám centrálnej banky Fed.