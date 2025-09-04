Ekonomika USA stagnuje: Fed hlási slabý rast a obavy z ciel pred znížením úrokov

USA v uplynulých týždňoch zaznamenali vo väčšine regiónov len malý alebo žiadny hospodársky rast. Uviedol to v stredu (3. 9.) Federálny rezervný systém (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.
Fed vo svojej správe o stave ekonomiky, tzv. Béžovej knihe poukázal na vplyv ciel a iných politík administratívy prezidenta Donalda Trumpa na domácnosti a podniky, keďže zvažuje zníženie úrokových sadzieb v septembri.
Kontakty často uvádzali hospodársku neistotu a clá ako negatívne faktory, skonštatoval Fed v Béžovej knihe z 3. septembra, ktorá je prehľadom ekonomického zdravia krajiny a bola zverejnená dva týždne pred zasadnutím Fedu o úrokových sadzbách.
„Väčšina z dvanástich okresov Fedu hlásila len malú alebo žiadnu zmenu hospodárskej aktivity oproti predchádzajúcemu mesiacu,“ uvádza sa v správe. „Všetky okresy hlásili stagnáciu až pokles spotrebiteľských výdavkov, pretože v mnohých domácnostiach mzdy nedržali krok s rastúcimi cenami.“
„Takmer všetky okresy zaznamenali zvýšenie cien súvisiace s clami, pričom kontakty z mnohých okresov uviedli, že clá mali obzvlášť vplyv na ceny vstupov,“ pokračuje správa Fed.
Správa uvádza, že podniky vo viacerých regiónoch sa v auguste zdráhali prijímať nových pracovníkov pre neistý výhľad ekonomiky, pričom 11 z 12 okresov Fedu zaznamenalo „malú alebo žiadnu“ čistú zmenu v zamestnanosti v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Sedem okresov označilo firmy za „váhavé“, pričom dva okresy hlásili nárast prepúšťania.
Po tom, čo Fed v roku 2025 držal svoju krátkodobú úrokovú sadzbu stabilnú v rozmedzí 4,25 až 4,5 %, sa všeobecne očakáva, že ju na svojom zasadnutí 16. a 17. septembra zníži o štvrť percentuálneho bodu.
Predseda Fedu Jerome Powell v auguste povedal, že rastúce riziká poklesu na trhu práce môžu znamenať, že úprava sadzieb je opodstatnená. Pridal sa tak k niekoľkým ďalším predstaviteľom Fedu, ktorí predložili podobný argument.