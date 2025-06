Ekonomika Slovenska spomaľuje: NBS znížila odhad rastu na 1,2 %, inflácia zostáva vysoká

Budova Národnej banky Slovenska. Foto: TASR

Národná banka Slovenska (NBS) zhoršila prognózu ekonomického rastu SR v porovnaní s jarnou predikciou takmer na polovicu. Rast ekonomiky v tomto roku by mal dosiahnuť 1,2 %. Inflácia by mala dosiahnuť úroveň okolo štyroch percent. Informoval o tom v utorok na tlačovej konferencii guvernér NBS Peter Kažimír.

„Zhoršujeme prognózu pri ekonomickom raste skoro na polovicu, kde odhadujeme, že ekonomický rast v tomto roku by mohol byť len o niečo vyššie ako jedno percento. Ak si pamätáte, naša pôvodná prognóza hovorila o dvoch percentách. Ak si pamätáte ešte naše dlhšie pôsobenie, tak minulý rok sme hovorili o možnom raste ekonomiky v tomto roku na úrovni troch percent,“ povedal Kažimír.

Zhoršený výhľad pre ekonomiku vychádza najmä zo zapracovania vyšších ciel vo svetovom obchode do aktuálnej predpovede. Na jar ešte nebolo zrejmé, ako sa vyvinie situácia s hrozbami zavádzania ciel zo strany Spojených štátov a ako budú reagovať dotknuté krajiny, vysvetlili odborníci. Negatívny vplyv by mala mať aj aktuálna geopolitická situácia. Slovenskú ekonomiku zároveň oslabuje aj nevyhnutné ozdravenie verejných financií.

„Slovenská a európska ekonomika majú pred sebou veľmi náročné obdobie. Situácia sa začína komplikovať o to viac, že negatívne vplyvy už cítime aj na trhu práce. Ten bol dlhé roky odolný voči šokom,“ zdôraznil Kažimír. Firmám sa podľa neho bude dariť horšie, čo sa prejaví menším počtom pracovných miest a menšou ochotou investovať do budúceho rozvoja.

Inflácia by mala byť pod vplyvom slabého ekonomického rastu pod kontrolou, pričom prognóza banky predpokladá štvorpercentnú úroveň. Výkonný riaditeľ NBS Michal Horváth doplnil, že v budúcom roku by sa mohla inflácia dostať bližšie k dvom percentám. „Na ten celý balíček, ktorý predstavila americká administratíva, euro reagovalo posilnením. Takže toto v podstate zlacňuje dovozy na Slovensko a toto by malo vplývať na vývoj inflácie v ďalšom období,“ vysvetlil Horváth.