Ekonomické fórum v Davose začalo vyčíňaním aktivistov: Viacerí svetoví lídri však ich odkaz neuvidia! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (11) Aktivisti organizácie Drop Fossil Subsidies protestovali po tom, čo postriekali výklad obchodu Amazon farbou, keď policajt uzatvoril oblasť počas 55. výročného stretnutia Svetového ekonomického fóra, WEF, v Davose, Švajčiarsko, pondelok 20. januára 2025. Foto: SITA/AP

Tohtoročné Svetové ekonomické fórum vo švajčiarskom Davose sa už pomaly tradične začína aj vyčíňaním ekologických aktivistov. Tí sa rozhodli prejaviť svoj nesúhlas s politikou svetových lídrov viacerými protestnými akciami. Tento rok sa však na stretnutí nezúčastnia viaceré silné mená svetovej politiky. Chýbať bude napríklad čínsky prezident Si Ťin-pching, indický premiér Naréndra Módí či viacerí európski lídri.

Svetové ekonomické fórum v Davose sa začalo v pondelok 20. januára. „Lídri Brazílie, Číny a Indie, ktorí mali pred desiatimi rokmi hlavné prejavy, tam teraz nie sú. Rusko nebolo pozvané už niekoľko rokov. Keir Starmer tam nebude, Macron tam nebude,“ povedal profesor na univerzite v Leidene Jan Aart Scholte, ktorý sa venuje globálnej transformácii a riadeniu.

Zo skupiny ekonomicky vyspelých krajín G7 sa davoského fóra osobne zúčastní zástupca iba jednej krajiny – príde nemecký kancelár Olaf Scholz. Ten vo funkcii čoskoro skončí, keďže v Nemecku sa budú po rozpade vládnej koalície vo februári konať predčasné parlamentné voľby. Skupinu G7 tvoria Spojené štáty, Kanada, Japonsko, Británia, Taliansko, Nemecko a Francúzsko.

Ako to vyzeralo v Davose v úvode ekonomického fóra si môžete pozrieť v galérii:

Zobraziť galériu (11) Kongresové centrum, kde sa koná výročné stretnutie fóra svetovej ekonomiky, je osvetlené v Davose, Švajčiarsko, v nedeľu 19. januára 2025. Foto: SITA/AP

Tohtoročného ročníka sa podľa organizátorov zúčastní takmer 3000 lídrov z viac ako 130 krajín, z toho asi 60 hláv štátov a vlád. Zhromaždenie podľa nich „ukáže kritickú potrebu dialógu v čoraz viac neistej dobe“. Za Čínu v Davose bude podpredseda vlády Ting Süe-siang, príde argentínsky prezident Javier Milei, juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Za Českú republiku minister zahraničia Ján Lipavský.

„Je pravda, že tam bude španielsky premiér a potom ešte pár ďalších, ale všeobecný obraz hláv štátov a vlád, ktoré tam sú, je taký, že to nie sú veľkí hráči. Myslím, že ak si prejdete zoznam G20, bude to malá menšina (ktorá sa zúčastňuje),“ dodal Scholte.

Zapojiť do diskusie by sa mal aj nový americký prezident

Očakáva sa, že cez telemost vo štvrtok prehovorí k účastníkom davoského fóra nový americký prezident Donald Trump. Funkcie sa ujíma dnes po slávnostnej inaugurácii vo Washingtone.

Tohtoročný ročník Svetového ekonomického fóra je 55. a má podtitul „Collaboration for the Intelligent Age“, teda spolupráca pre inteligentný vek. Hlavná časť potrvá do štvrtka, akcia oficiálne končí v piatok.

Na toto už tradičné stretnutie svetových lídrov sa chystá aj slovenský premiér Robert Fico. Ako už potvrdil, na Svetové ekonomické fórum do Davosu odcestuje v utorok podvečer. Podľa organizátormi zverejneného programu by mal slovenský premiér vystúpiť ako jeden z rečníkov v stredu ráno, a to v rámci témy s názvom: Rozšírením k prosperite: Bude Európa rásť?

Svetové ekonomické fórum založil nemecký ekonóm Klaus Schwab. Podujatie už viac ako 50 rokov hostí svetových lídrov, obchodných manažérov a mimovládne organizácie, aby diskutovali o aktuálnych problémoch vo svete. V diskusiách sa však prebíja množstvo tém, vrátane pokroku vo vede a technike a vyhliadok globálnej ekonomiky.