Ekonomická dôvera na Slovensku v septembri klesla: Ktoré odvetvia sú najviac pesimistické?

Ekonomická dôvera sa v septembri v porovnaní s minulým mesiacom zhoršila. Indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol o 3,2 bodu na úroveň 97,4. Pesimizmus sa prehĺbil v dvoch z piatich zložiek indikátora, a to v priemysle a službách. Mierne optimistickejší boli podnikatelia v stavebníctve, obchode, ale aj spotrebitelia. V porovnaní s minulým rokom sa ekonomická nálada zhoršila o 4,9 bodu, za dlhodobým priemerom zaostáva výraznejšie, a to o 8,6 bodu. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v septembri poklesol o 6,7 bodu na hodnotu -3,7. Vývoj indikátora ovplyvnil hlavne pokles očakávanej produkcie a rast zásob hotových výrobkov. Pokles produkcie očakávajú najmä vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov. Zvýšené zásoby avizujú hlavne vo výrobe kovov a kovových výrobkov.
Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v septembri klesol o 3,3 bodu na hodnotu -0,3. Oproti minulému mesiacu nastalo zhoršenie podnikateľskej situácie, predovšetkým v činnostiach týkajúcich sa nehnuteľností.
Indikátor dôvery v obchode v septembri stúpol oproti augustu o 1 bod na hodnotu 7,3. Respondenti očakávajú zvýšenie podnikateľských aktivít, ako aj nárast počtu zamestnancov. Optimistické názory ohľadom rastu podnikateľských aktivít prevládali najviac medzi respondentmi v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach.
V septembri sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu stúpol o 2 body na -4 vplyvom priaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok a očakávanej zamestnanosti. K nárastu objednávok došlo predovšetkým v podnikoch realizujúcich výstavbu budov.
Nálada slovenských spotrebiteľov sa po poklesoch v predchádzajúcich mesiacoch v septembri mierne zlepšila. Indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) sa medzimesačne zvýšil o 2,1 bodu na úroveň -22,3. Za dlhodobým priemerom však naďalej zaostáva, aktuálne o 2,4 bodu. Spotrebitelia boli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom optimistickejší pri všetkých štyroch zložkách indikátora. Pozitívnejšie vnímali vývoj nezamestnanosti, zmiernili sa aj obavy týkajúce sa financií v ich domácnostiach, ako celkovej finančnej situácie, tak aj tvorby úspor. Optimistickejšie vidia aj vývoj celkovej hospodárskej situácie.