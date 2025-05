Efekt Trumpových ciel už vidieť aj na číslach k hrubému domácemu produktu

Foto: gettyimages.com/aprott

Hospodársky rast eurozóny v úvode tohto roka priniesol pozitívne čísla, keď bol o niečo vyšší, než očakával trh. V číslach k hrubému domácemu produktu (HDP) už vidno aj prvé efekty ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa na Európsku úniu (EÚ), ktoré spôsobili nárast exportov z európskeho kontinentu a zároveň rast importov v USA pre predzásobovanie amerických firiem. Uviedol to Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne k údajom k HDP eurozóny a Spojených štátov.

Úplný prenos negatívnych efektov tak podľa neho príde v najbližšom období. „Reálny medziročný rast eurozóny preto môže byť v tomto roku blízky nule. Pre Slovensko bude kľúčové, ako sa situácia s clami ďalej vyvinie,“ zdôraznil.

Rast eurozóny v prvom štvrťroku bol podľa analytika pravdepodobne krátkodobo pozitívne ovplyvnený aktuálnym obchodným konfliktom so Spojenými štátmi. „Predpokladáme, že časť ekonomickej aktivity sa v dôsledku neho presunula do prvého štvrťroku vo forme silnejších exportov do USA (predzásobenie), kým ešte obchod nebol zaťažený vysokými clami a bariérami. To následne prinesie výraznejší negatívny dopad v nasledujúcich štvrťrokoch. Medziročný rast eurozóny v tomto roku môže podľa odhadov skončiť len na úrovni 0,5 %,“ myslí si analytik.

Americká ekonomika v prvom kvartáli poklesla medziročne o 0,3 percenta

Druhou stranou mince sú podľa Horňáka Spojené štáty, kde ekonomika v prvom kvartáli poklesla medziročne o 0,3 %. Efekt tu bol presne opačný ako v EÚ či eurozóne – zvýšené importy potlačili rast smerom nadol. „Predpokladáme, že negatívny dopad ciel bude americkú ekonomiku postupne tlačiť do negatívnych čísel v dôsledku poklesu spotreby, ale aj investícií kvôli vyššej inflácii a vysokej neistote,“ doplnil.

Upozornil, že impulz pre Slovensko zo zahraničného dopytu ostáva pomerne slabý, čo je negatívnou správou pre slovenských exportérov. „V tomto momente predpokladáme nižší rast nášho HDP na horizonte troch rokov asi o jeden percentuálny bod. V prípade, že Donald Trump nechá v platnosti dnes odložené tzv. recipročné clá, môže byť tento negatívny dopad až na úrovni troch percentuálnych bodov,“ dodal Horňák.