ECB varuje: Viaceré európske banky by v kríze mohli mať vážne problémy

Niektoré banky v Európe nie sú dostatočne pripravené na možné krízy. Dôvodom je, že sa príliš spoliehajú na odhady odborníkov a ich postupy v oblasti riadenia rizík neboli vždy jasne definované a zároveň boli príliš zložité, oznámila v stredu Európska centrálna banka (ECB). TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.
Odhalené slabé stránky často súvisia so slabou IT infraštruktúrou a dotknuté banky by v krízových situáciách pravdepodobne čelili značným problémom, uviedla ECB vo svojej novej správe.
ECB podrobila dôkladnej kontrole 14 veľkých európskych bánk a štyri menšie inštitúcie, najmä z nemeckého sektoru sporiteľní a družstevných bánk. Zamerala sa pritom na poskytovanie úverov malým a stredným podnikom (MSP). Tieto podniky majú kľúčový význam pre európsku ekonomiku, keďže v roku 2024 v nich pracovali takmer dve tretiny ľudí zamestnaných v EÚ. V centre pozornosti ECB boli postupy, ktoré banky uplatňujú voči potenciálne ohrozeným dlžníkom v čase nastupujúcej krízy, keď sa zvyšuje riziko nesplácania úverov a úverových zlyhaní.