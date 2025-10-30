ECB tretíkrát po sebe nezmenila úrokové sadzby: Stabilita aj napriek globálnym turbulenciám

Európska centrálna banka (ECB) ponechala úrokové sadzby na nezmenenej úrovni, už tretí raz po sebe. Kľúčová depozitná sadzba tak naďalej zostáva na 2 %. Banka tak zaujala vyčkávací postoj, keďže ekonomika eurozóny aj napriek turbulenciám vo svetovom obchode vykazuje dostatočnú odolnosť. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.

Rozhodnutie padlo na netradičnom zasadnutí Rady guvernérov ECB vo Florencii. Banka zvyčajne zverejňuje svoje rozhodnutia týkajúce sa sadzieb vo svojej centrále vo Frankfurte nad Mohanom.

ECB drží úrokové sadzby na stabilnej úrovni od júna, keď ich znížila o 25 bázických bodov. Od júna 2024 ich zredukovala celkovo osemkrát, pričom depozitnú sadzbu znížila za toto obdobie na polovicu z pôvodných 4 %.

Podľa šéfky ECB Christine Lagardovej je „ekonomika dostatočne odolná. Umožňuje to robustný trh práce, solídna bilancia súkromného sektora a predchádzajúca redukcia úrokových sadzieb“. Upozornila však, že „vyhliadky sú naďalej neisté, najmä pre pokračujúce obchodné spory a geopolitické napätie“.

Rozhodnutie ECB tak ostro kontrastuje s rozhodnutím americkej centrálnej banky (Fed). Tá v stredu (29. 10.) oznámila zníženie hlavnej úrokovej sadzby o 25 bázických bodov do pásma 3,75 % až 4 %. V prípade Fedu to znamená redukciu sadzieb druhýkrát po sebe.

ECB oznámila ponechanie úrokových sadzieb na pôvodnej úrovni po zverejnení kľúčových údajov o vývoji ekonomiky eurozóny. Hrubý domáci produkt (HDP) menovej únie vzrástol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 0,2 % po raste o 0,1 % v predchádzajúcom kvartáli. Podporili ho najmä ekonomiky Španielska, Portugalska a Francúzska. Nezamestnanosť sa v septembri stabilizovala na hodnote 6,3 %, zatiaľ čo inflácia sa v danom mesiaci zrýchlila na 2,2 %. Októbrové údaje o vývoji inflácie v eurozóne budú známe v piatok 31. októbra.

