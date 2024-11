ECB sa obula do konsolidačných plánov vlády: Kontroverznú daň by ste mali prehodnotiť, odkazuje Lagardová!

Prezidentka ECB Christine Lagardová. Foto: SITA/AP

Komplikácie pri výkone menovej politiky, vyššie ceny pre klientov bánk, presun transakcií do zahraničia či obmedzenie prístupu k hotovosti. To všetko vyčíta v súvislosti s novou daňou z finančných transakcií Slovensku Európska centrálna banka (ECB). Odporúča preto, aby ministerstvo financií zavedenie tejto dane, ktoré je už schválené od apríla budúceho roka, prehodnotilo.

ECB sa vyjadrila k novej dani, ktorú vláda Roberta Fica zavádza v rámci balíčka konsolidačných opatrení, na základe žiadosti slovenského rezortu financií. Ten sa na ňu obrátil v súlade s európskymi pravidlami ešte v závere septembra. Medzitým zákon už schválili aj poslanci NR SR s účinnosťou od začiatku apríla budúceho roka.

Európska centrálna banka vyčíta Slovensku okrem iného to, že nová daň by mala zasiahnuť aj Národnú banku Slovenska (NBS). To by mohlo skomplikovať aj výkon menovej politiky v eurozóne. „Vzhľadom na nejasný a rozporuplný rozsah a znenie oslobodení od dane, ktoré sa do určitej miery vzťahujú na NBS v súvislosti s operáciami Eurosystému, a tiež vzhľadom na potrebu chrániť finančnú nezávislosť NBS, ECB vyzýva slovenské orgány, aby zvážili udelenie všeobecného oslobodenia NBS od dane,“ uvádza ECB v stanovisku podpísanom prezidentkou banky Christine Lagardovou.

Centrálna banka zároveň upozorňuje, že zavedenie takejto trvalej dane spôsobom, ktorý nie je harmonizovaný s inými členskými štátmi, môže spôsobiť deformácie na finančných trhoch a viesť k fragmentácii európskeho finančného systému.

Malo by Slovensko ustúpiť od zámeru zaviesť daň z finančných transakcií? Áno Nie Odoslať odpoveď

Asymetrické uloženie dane môže zároveň motivovať daňovníkov, aby časť svojich finančných aktivít presunuli do iných krajín v snahe optimalizovať svoje vlastné daňové povinnosti. Môžu to urobiť napríklad tak, že prevedú finančné operácie na iné subjekty v tej istej skupine podnikov alebo zriadia platobné účty v iných jurisdikciách. „To môže viesť k migrácii vkladov daňovníkov z platobných účtov vedených na Slovensku, čo môže mať negatívny vplyv na prístup k likvidite a náklady na financovanie bánk a ziskovosť poskytovateľov platobných služieb,“ varuje ECB.

Hrozí aj nárast cien pre ľudí

Okrem toho budú musieť poskytovatelia platobných služieb pre novú dať vykonať potrebné úpravy IT a administratívnych systémov na výber a prevod dane. Zvýšené prevádzkové náklady sa následne môžu preniesť na klientov, čím sa poskytovatelia platobných služieb poskytujúci služby na Slovensku stanú menej konkurencieschopnými v porovnaní s inými poskytovateľmi v únii. „To môže mať za následok zvýšenie ceny platobných služieb a následne oslabenie dopytu po platobných službách na Slovensku, obmedzenie prístupu určitých segmentov daňovníkov k platobným službám a čiastočné odklonenie hospodárskych a finančných aktivít do iných členských štátov,“ dodáva ECB.

Vzhľadom na možný vplyv dane na objem finančných transakcií a dopyt po platobných službách odporúča ECB Slovensku, aby vykonalo komplexné posúdenie vplyvu s cieľom identifikovať potenciálne negatívne dôsledky dane na slovenský finančný systém a hospodárstvo ako celok.

Jedným z problematických bodov novej dane je aj zavedenie poplatku za výber hotovosti. Výbery v hotovosti v banke alebo z bankomatu pre podnikateľov či živnostníkov budú zaťažené sadzbou dane vo výške 0,8 percenta.

ECB však upozorňuje, že výbery finančných prostriedkov v hotovosti sú kľúčovým kanálom pre prístup k eurovej hotovosti. Keďže jednotlivé platobné operácie uskutočňované platobnými kartami sú oslobodené od dane, daň zavádza dodatočné náklady na používanie hotovosti, ktoré sa nevzťahujú na platby kartou. „V dôsledku toho sa ňou zavádza obmedzenie prístupu k hotovosti, ktoré oslabuje účinnosť postavenia eurobankoviek ako zákonného platidla. ECB preto odporúča, aby sa daň prehodnotila,“ uvádza centrálna banka v stanovisku k novej dani.

Čo na výhrady ECB hovorí slovenské ministerstvo financií, ktoré novú daň pripravilo, sme sa opýtali aj rezortu. Na odpovede zatiaľ čakáme.

Čo je transakčná daň?

Vládou aj parlamentom schválený zákon o dani z finančných transakcií nadobúda účinnosť už 1. januára 2025, samotná daňová povinnosť však prvýkrát vzniká až od 1. apríla 2025. Aktuálne je nastavená tak, že dani podliehajú bankové prevody, výber z bankomatov, nákup cenných papierov, splátky úrokov z úverov, provízie. Platby kartou sa spoplatnia iba jednorazovým ročným poplatkom 2 eurá. Vzťahuje sa na firmy či neziskové organizácie, ako aj na fyzické osoby podnikateľov.

Sadzba dane je podľa schváleného znenia nastavená na 0,4 percenta zo sumy bankového prevodu s maximálnou daňou 40 eur za jednu transakciu. Výber z bankomatov sa má firmám, neziskovkám a podnikateľom zdaňovať až 0,8 percentami z vyberanej sumy.

Zmení sa ešte zákon?

Aj keď je zákon o novej dani už schválený, možno sa napokon ešte dočkáme aj jeho zmien. Viaceré výhrady k nemu totiž prezentoval prezident Peter Pellegrini. Ten už skôr informoval, že zákon o zavedení transakčnej dane síce podpíše, vymenoval však niekoľko bodov, na ktoré by sa ešte vláda mala podľa neho pozrieť. Zároveň povedal, že kabinet Roberta Fica len pár dní po schválení návrhu už pripravuje jeho novelizáciu. „Rešpektujem zodpovednosť vlády za toto opatrenie, no napriek tomu ju v tejto oblasti chcem vyzvať na ďalšie kroky,“ vyhlásil Pellegrini.