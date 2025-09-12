ECB ponecháva sadzby nezmenené: Inflácia je pod kontrolou, úvery môžu zlacnieť do konca roka

Aktuálny odkaz Európskej centrálnej banky (ECB) je jasný. Inflácia je blízko cieľa, ekonomika sa zotavuje o niečo rýchlejšie, než sa čakalo a banka si môže dovoliť ponechať svoje kľúčové sadzby nezmenené. Zostať by to tak malo až do konca roka, predpokladá analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš v komentári k štvrtkovému rozhodnutiu ECB.
„Podľa očakávaní sa aj na septembrovom zasadnutí ECB Rada guvernérov rozhodla ponechať úrokové sadzby nezmenené. Podľa prezidentky Lagardeovej sa proces dezinflácie, teda spomaľovania inflácie, skončil,“ poukázal analytik. Projekcie inflácie sa síce mierne zvýšili, sadzby centrálnej banky sa však podľa neho nachádzajú približne na neutrálnej úrovni, ktorá ekonomiku či infláciu ani nepodporuje, ani netlmí.
Nová prognóza ECB priniesla revíziu ekonomického rastu na rok 2025 smerom nahor z 0,9 % na 1,2 %. V rokoch 2026 a 2027 sa rast očakáva na úrovni 1 % a 1,3 %. To podľa Kočiša naznačuje, že štrukturálne výzvy pre dynamickejší rast ekonomiky v eurozóne ostávajú prítomné, vrátane externých hrozieb v podobe ciel a geopolitického napätia.
„V tomto momente do konca roka nepredpokladáme ďalší pohyb sadzieb centrálnej banky. Proces uvoľňovania menovej politiky v tomto cykle sa pravdepodobne skončil,“ zhodnotil analytik. Ak by sa však niektoré riziká naplnili, vylúčená nie je ani zmena sadzieb. Ďalšie kroky ECB budú závisieť od vývoja ekonomickej situácie, najmä v spojitosti s externými výzvami a inflačnými tlakmi, avizoval Kočiš.
„Dopady predchádzajúcich rozhodnutí sa budú ešte niekoľko mesiacov prenášať do ekonomiky, a to napríklad v podobe dostupnejšieho, teda lacnejšieho úverovania. Posun v úrokových sadzbách však bude veľmi pravdepodobne aj naďalej pozvoľný,“ doplnil analytik.