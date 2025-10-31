ECB ponecháva sadzby nezmenené: Čaká nás obdobie stabilných úrokov a drahších hypoték

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá vo štvrtok (30. 10.) ponechala kľúčové úrokové sadzby opäť nezmenené, bolo očakávané a zodpovedá aktuálnemu ekonomickému vývoju. Zmena sadzieb sa neočakáva ani v najbližšom období, predpokladajú ekonomickí analytici. Obmedzený je preto podľa nich aj priestor na pokles úročenia úverov, vrátane hypoték.
„Máme za to, že proces uvoľňovania menovej politiky v tomto cykle sa skončil a sadzby centrálnej banky sa nachádzajú približne na neutrálnej úrovni, ktorá ekonomiku eurozóny ani nepodporuje, ani netlmí. Pochopiteľne, v prípade, že sa niektoré riziká v čase materializujú, nevylučujeme kroky zo strany ECB, teda zmenu sadzieb,“ konštatoval analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.
Ďalšie kroky budú podľa neho závisieť od vývoja ekonomickej situácie, najmä v spojitosti s externými výzvami a inflačnými tlakmi. Súčasná úroveň sadzieb je vhodným východiskovým bodom, ktorý ECB poskytuje dostatok priestoru na prípadné zásahy.
„V kontexte aktuálnych informácií je možné považovať zachovanie sadzieb na 2 % úrovni za dobrý krok. Ich ponechanie sa pritom očakáva aj na poslednom (tohtoročnom) rokovaní v decembri,“ avizoval ekonóm spoločnosti Finax Patrik Kindl.
Trhové sadzby sa podľa neho od predchádzajúceho zasadnutia ECB v zásade nezmenili. Priemerná sadzba nových hypoték s fixáciou na 1 až 5 rokov je aktuálne v eurozóne 3,31 % a na Slovensku 3,58 %. V porovnaní so zvyškom eurozóny si Slováci na bývanie požičiavajú drahšie ako v 16 krajinách, vyššie sadzby majú už len tri pobaltské štáty a Nemecko. „Rozdiely spôsobujú najmä lokálne pravidlá, ako napríklad podmienky pri predčasnom splatení, proporcie fixných a variabilných sadzieb či náklady bankového financovania viazané na rizikové prirážky štátnych dlhopisov,“ priblížil Kindl.
Kočiš poukázal na to, že v uplynulých šiestich mesiacoch sa na finančných trhoch mierne zvýšila cena dlhých peňazí. V kombinácii s ukončením cyklu uvoľňovania menovej politiky to naznačuje, že priestor na ďalšie znižovanie úrokových sadzieb je už obmedzený.
„Vývoj sadzieb bude aj naďalej ovplyvňovať konkurenčné prostredie či pohyby rizikovej prirážky na štátnych dlhopisoch. Na druhej strane, na slovenskom hypotekárnom trhu pozorujeme oživenie, ktoré môže prirodzene vytvárať tlak na rast cien nehnuteľností. Zásoba rozostavaných bytov sa zmenšuje, čo môže v strednodobom horizonte ďalej zhoršiť dostupnosť bývania,“ doplnil analytik.