ECB ponechala úrokové sadzby na rovnakej úrovni: Inflácia v eurozóne blízko cieľa, ďalšie zníženie je možné

Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok podľa očakávania svoje úrokové sadzby nezmenila, pričom jej kľúčový úrok z vkladov zostáva na úrovni 2 %. TASR o tom informuje na základe správ AFP, DPA a Reuters.
ECB ponechala úrokové sadzby na nezmenenej úrovni už druhé zasadnutie po sebe, keďže inflácia v eurozóne sa ochladila a obchodné napätie so Spojenými štátmi sa zmiernilo. Hlavná refinančná sadzba tak zostala na úrovni 2,15 % a úroková sadzba pre jednodňové refinančné operácie na úrovni 2,40 %, ako sa očakávalo.
Miera inflácie v regióne, ktorý zaviedol euro, dosiahla v auguste 2,1 %, čo je blízko cieľa centrálnej banky na úrovni 2 %.
Banka vo štvrtok neposkytla žiadne indície o svojom ďalšom kroku. Investori však stavili na to, že eurozóna bude potrebovať väčšiu podporu, keďže inflácia v budúcom roku klesne pod cieľovú úroveň ECB. Nové projekcie odborníkov predpokladajú, že inflácia v euroregióne dosiahne v roku 2025 priemernú úroveň 2,1 %, v roku 2026 sa zníži na 1,7 % a v roku 2027 mierne vzrastie na 1,9 %. Jadrová inflácia, bez nestálych cien potravín a energií, sa očakáva na úrovni 2,4 % v roku 2025, 1,9 % v roku 2026 a 1,8 % v roku 2027.
Hospodársky rast sa predpokladá na úrovni 1,2 % v roku 2025 (0,9 % v roku 2024), potom sa spomalí na 1 % v roku 2026 a v roku 2027 sa zrýchli na 1,3 %.
ECB v priebehu roka do júna 2025 znížila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na polovicu, teda na 2 %, ale odvtedy ju drží nezmenenú s argumentom, že ekonomika 20 krajín eurozóny je v „dobrom stave“, aj keď nemožno vylúčiť ďalšie uvoľňovanie menovej politiky. Nedávne údaje potvrdili tento názor.
„Rada guvernérov je odhodlaná zabezpečiť, aby sa inflácia v strednodobom horizonte stabilizovala na cieľovej úrovni 2 %,“ uviedla ECB vo vyhlásení. „Rada guvernérov sa vopred nezaväzuje ku konkrétnej trajektórii úrokových sadzieb.“
Je však nepravdepodobné, že prezidentka ECB Christine Lagardová zatvorí dvere pred prípadným ďalším znížením úrokových sadzieb, keďže sa predpokladá, že inflácia v budúcom roku dočasne klesne pod cieľovú úroveň 2 % ECB. To udržiava pri živote stávky trhu, že k zníženiu úrokov by mohlo dôjsť koncom roka.