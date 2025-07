ECB po ôsmich zníženiach úrokov prerušila cyklus: Čo to znamená pre eurozónu a úvery?

Prezidentka ECB Christine Lagardeová. Foto: SITA/AP/DPA

Európska centrálna banka (ECB) na svojom júlovom zasadnutí úrokové sadzby nezmenila, pričom jej kľúčová sadzba z vkladov zostáva na úrovni 2 %. Banka tak v podstate ukončila svoj súčasný cyklus uvoľňovania menovej politiky po ôsmich po sebe nasledujúcich zníženiach úrokov. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.

Ani hlavná refinančná sadzba ECB sa nezmenila a zostáva na úrovni 2,15 %. Analytici takéto rozhodnutie očakávali.

ECB si po roku znižovania úrokov dala prestávku, aby si počkala na objasnenie budúcich obchodných vzťahov Európskej únie (EÚ) so Spojenými štátmi.

Inflácia v eurozóne sa už vrátila k cieľu ECB na úrovni 2 % a úrokové sadzby od júna 2024 klesli zo 4 % na 2 %. ECB nie je pod tlakom, aby konala rýchlo. Jej predstavitelia neponúkli žiadne indície o svojom ďalšom kroku, čo investorov necháva v napätí.

Centrálna banka eurozóny sa drží svojho stanoviska, že sa vopred nezaviaže k žiadnej trajektórii úrokových sadzieb a svoje rozhodnutia bude prijímať na základe čerstvých údajov z eurozóny.

„Prichádzajúce informácie sú vo všeobecnosti v súlade s predchádzajúcim hodnotením výhľadu inflácie Radou guvernérov,“ uviedla ECB po dvojdňovom zasadnutí. „Domáci cenový tlak sa naďalej zmierňuje, pričom mzdy rastú pomalšie.“

Investori však predpovedajú minimálne jedno ďalšie zníženie úrokových sadzieb neskôr v tomto roku, čiastočne preto, lebo obchodná vojna amerického prezidenta Donalda Trumpa má negatívny vplyv na hospodársky rast a v konečnom dôsledku aj na ceny.

Výsledok obchodných rokovaní medzi EÚ a USA zostáva neistý, ale dvaja diplomati s internými informáciami uviedli, že obe strany smerujú k dohode, ktorá by viedla k plošnému clu vo výške 15 % na tovar z Európy.

Takýto výsledok by obmedzil rast a pravdepodobne by znížil infláciu, čo by posilnilo argumenty, aby ECB poskytla väčšiu podporu ekonomike prostredníctvom ďalšieho zníženia úrokových sadzieb, najmä preto, lebo rast cien v eurozóne by mal v nasledujúcich 18 mesiacoch klesnúť pod cieľovú úroveň 2 %. Tvorcovia menovej politiky si však môžu dovoliť prestávku minimálne do jesene a možno aj dlhšie.

Ekonomika 20 krajín eurozóny sa drží dobre a čerstvé údaje z prieskumu o aktivite súkromného sektora naznačujú, že blok zvláda obchodný chaos.