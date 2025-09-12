ECB môže znovu znížiť úrokové sadzby: Guvernér Villeroy naznačil možnosť ďalšieho uvoľnenia

Guvernér francúzskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Francois Villeroy de Galhau nevylučuje na ďalších zasadnutiach opätovné uvoľnenie menovej politiky. Informovala o tom agentúra Reuters.

„Vopred nie je stanovené nič, je však celkom možné, že ECB pristúpi na nasledujúcich zasadnutiach k ďalšej redukcii úrokových sadzieb,“ povedal Villeroy de Galhau v rozhovore pre rozhlasovú stanicu BFM Business.

ECB na svojom ostatnom zasadnutí vo štvrtok (11. 9.) ponechala úrokové sadzby nezmenené, v súlade s očakávaniami, keďže inflácia sa pohybuje v blízkosti inflačného cieľa banky. Nemenila ich tak druhé zasadnutie po sebe, pričom predtým ich osem zasadnutí po sebe znižovala.

Kľúčová depozitná sadzba tak zotrvala na úrovni 2 %. Ďalší smer v oblasti úrokových sadzieb však banka po svojom štvrtkovom rozhodnutí nenaznačila.

