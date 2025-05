ECB môže už čoskoro znížiť úrokové sadzby pod 2 percentá: Očakávajú sa ďalšie zmeny

Ilustračné foto. Zdroj: pexels.com/Masood Aslami

Európska centrálna banka (ECB) bude možno musieť znížiť úrokové sadzby mierne pod 2 %. Globálne obchodné napätie totiž predstavuje riziko spomalenia rastu ekonomiky aj cien, uviedol guvernér belgickej centrálnej banky Pierre Wunsch v rozhovore pre Financial Times (FT). Informuje agentúra Reuters.

Wunsch, ktorý je v rámci Rady guvernérov známy ako jastrab, povedal pre FT, že aktuálne šoky a neistota môžu odôvodniť mierne stimulačnú menovú politiku vrátane možného zníženia depozitnej sadzby, ktorá sa aktuálne nachádza na 2,25 %. Nevidí však dôvod na to, aby ECB uvoľňovala menovú politiku agresívnejšie než doteraz, teda o pol percentuálneho bodu.

Situácia v globálnej ekonomike od oznámenia colných opatrení amerického prezidenta Donalda Trumpa 2. apríla podľa neho predstavuje spoločne s hrozbami pre hospodársky rast aj riziko spomalenia inflácie v eurozóne.

Ešte vo februári Wunsch varoval pred slepým znižovaním úrokových sadzieb a vyzýval na opatrnosť.

Trhy aktuálne vidia približne 90-percentnú pravdepodobnosť, že Rada guvernérov ECB na svojom zasadnutí začiatkom júna opäť uvoľní menovú politiku. Potom do konca roka by ECB mohla sadzby znížiť ešte raz, čo znamená, že depozitná sadzba ECB by mohla klesnúť na 1,75 %. Wunsch uviedol, že ho takéto prognózy neprekvapili a je otvorený tomu, aby uvažoval o ďalšom uvoľnení.