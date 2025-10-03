ECB môže už čoskoro opäť znížiť úroky: Giorgetti žiada podporu stagnujúcej ekonomiky

Európska centrálna banka (ECB) by sa mala vrátiť k znižovaniu úrokových sadzieb, aby podporila takmer stagnujúcu ekonomiku. Povedal to v piatok taliansky minister hospodárstva Giancarlo Giorgetti. Informovali o tom agentúra Reuters a server investing.com.
ECB na svojom poslednom zasadnutí v septembri ponechala kľúčovú depozitnú sadzbu nezmenenú, už druhé zasadnutie po sebe. Depozitná sadzba tak zostala na 2 %. Vedenie ECB zároveň zopakovalo optimistické vyhliadky v oblasti inflácie aj rastu, čo znížilo očakávania, že banka by mohla pokračovať v redukcii sadzieb.
Niektorí predstavitelia ECB však neskôr uviedli, že úrokové sadzby by sa mohli opäť znížiť. Člen Rady guvernérov ECB Francois Villeroy de Galhau krátko po septembrovom rozhodnutí banky podržať sadzby na nezmenenej úrovni nevylúčil na ďalších zasadnutiach opätovné uvoľnenie menovej politiky. „Vopred nemáme stanovené nič, je však celkom možné, že ECB pristúpi na nasledujúcich zasadnutiach k ďalšej redukcii úrokových sadzieb,“ povedal.
Neskôr sa pridal aj viceprezident ECB Luis de Guindos. Podľa neho ECB svoju sériu znižovania úrokových sadzieb možno ešte nedokončila.
Giorgettiho slová boli ešte jasnejšie. „Vzhľadom na celkovú stagnáciu európskej ekonomiky by si to želalo akomodatívnejšiu politiku v oblasti úrokových sadzieb,“ povedal taliansky minister hospodárstva.