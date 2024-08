ECB má podľa Kazaksa priestor na prípadné dve redukcie úrokov v tomto roku

Úročenie termínovaných vkladov aj vplyvom zvyšovania sadzieb ECB rastie, inflácia naopak klesá. Na snímke sídlo ECB vo Frakfurte nad Mohanom. Foto: SITA/AP

Európska centrálna banka (ECB) má priestor na to, aby pokračovala v redukcii úrokových sadzieb, pričom tento rok by ich mohla znížiť ešte dvakrát. Inflácia totiž vo všeobecnosti zotrváva na ceste smerom nadol, tak ako centrálna banka predpokladala. Povedal to lotyšský člen Rady guvernérov ECB Martinš Kazaks. Informovala o tom agentúra Reuters.

ECB znížila úrokové sadzby v júni tohto roka, prvýkrát za takmer päť rokov. Trhy teraz očakávajú, že k ďalšiemu zníženiu pristúpi na najbližšom zasadnutí 12. septembra. Vychádzajú z toho, že hospodársky rast je naďalej slabý, zatiaľ čo rast miezd sa zmiernil.

Na otázku, či by súhlasil s redukciou úrokových sadzieb v septembri, Kazaks uviedol, že inflácia je v podstate na úrovni, na ktorej ju ECB predpovedala. Takže dôvod na ďalšie zníženie sadzieb na septembrovom zasadnutí tu je. „Vo všeobecnosti sa pohybujeme pozdĺž základnej línie našich projekcií, čo je v súlade s postupným znižovaním úrokových sadzieb,“ povedal Kazaks pre agentúru Reuters na okraj sympózia centrálnych bankárov v americkom Jackson Hole.

V pozadí sídlo ECB vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: SITA/AP

„Naše júnové projekcie predpokladali dve ďalšie redukcie úrokových sadzieb a v súčasnosti ani nevidíme žiadny dôvod na to, aby to takto nemohlo byť,“ povedal. Aj keď ostatné údaje o inflácii za júl prekvapili jej miernym zrýchlením, Kazaks povedal, že sústredenie sa výhradne na čísla vedie k tomu, že „pre stromy nevidíme les“. Celkové trendy v ekonomike sú však v súlade so zmierňovaním cenových tlakov, čo by sa v konečnom dôsledku mohlo prejaviť v nižšej inflácii, dodal šéf lotyšskej centrálnej banky.