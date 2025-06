Dve tretiny Slovákov platia na dovolenke v zahraničí kartou: Pozrite si najnovší prieskum

Foto: freepik.com/aleksandarlittlewolf

Dve tretiny obyvateľov Slovenska na zahraničnej letnej dovolenke pravidelne využívajú platobné karty. Na druhej strane, 22 % ľudí používa kartu v cudzine len občas a traja z opýtaných ju dokonca nepoužívajú vôbec. Väčšina dovolenkujúcich za hranicami nevyberá peniaze z bankomatov, no stále je tu skoro 30 % takých, čo tak robia občas alebo často. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu pre spoločnosť Home Credit, ktorý realizovala agentúra Ipsos.

„Najčastejšie platobné karty na dovolenke používajú mladí vo veku 18 až 26 rokov, ktorých je až 76 %. Vždy, keď sa to dá alebo veľmi často po karte v cudzine siaha najviac ľudí zo Žilinského kraja, a to až 77 %. Naopak, najmenej je ich z Trnavského kraja, len 52 %. Zaujímavé je, že ženy platia kartou vždy, keď je to možné – v 42 % prípadoch. Na druhej strane, v prípade mužov je to len 33 %,“ priblížil analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek.

Platobné karty počas letnej dovolenky používa podľa spoločnosti čoraz viac Slovákov. Len zhruba desatina ľudí na dovolenke po kartách nesiaha vôbec alebo len výnimočne. Hotovosť by mali vyberať ľudia z bankomatov predovšetkým v destináciách, kde sa neplatí eurom. Občas využije bankomat 25 % opýtaných, 3 % často a ďalších 39 % len výnimočne. Vôbec túto možnosť nevyužíva presne tretina obyvateľov SR.

V prípade platenia kartou mimo Eurozóny spoločnosť neodporúča využiť službu Dynamic Currency Conversion (DCC). „Tá ponúka prepočet platenej sumy na menu, v ktorej je vedená karta a výmenný kurz u obchodníka je veľmi často pre platiaceho výrazne nevýhodný. V takomto prípade si z ponúknutých možností prepočtu vyberte menu štátu, v ktorom dovolenkujete,“ zdôraznil vedúci oddelenia kariet zo spoločnosti Alesandro Villa.