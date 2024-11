Dva grafy, ktoré hovoria za všetko: Takto od svojho vzniku žije Slovensko na dlh!

Foto: TASR

Deficit verejných financií a hrubý dlh. O týchto dvoch hlavných ekonomických ukazovateľoch počúvame často. V poslednom období hlavne v súvislosti s pripraveným ozdravovaním verejných financií. Napriek rôznym ozdravným balíčkom, ktoré vlády už na Slovensku prijímali, faktom zostáva, že doteraz Slovensko vždy hospodárilo v mínuse.

Z čerstvo aktualizovaných dát Inštitútu finančnej politiky (IFP) vyplýva, že Slovensko vo svojej novodobej viac ako 30-ročnej histórii ani v jednom roku nedokázalo vygenerovať vyššie príjmy ako výdavky. Každý jeden rok zatiaľ skončila bilancia verejných financií, ktorá vyjadruje rozdiel medzi príjmami a výdavkami v celej verejnej správe, v mínuse.

Takýto vývoj pritom znamená, že štát musí na svoje financovanie zháňať peniaze napríklad na finančných trhoch, a to vydávaním štátnych dlhopisov. Inými slovami, musí si jednoducho na svoje fungovanie požičať. Ani dlhopisy však nie sú zadarmo a investori požadujú za ich kúpu aj dohodnutý výnos, ktorý musí štát platiť.

V nasledujúcom grafe môžeme vidieť vývoj deficitu verejných financií v jednotlivých rokoch. Faktom tak zostáva, že napriek striedaniu rôznych vlád na Slovensku sa žiadnej z nich nepodarilo dostať verejné financie aspoň do vyrovnaného stavu, to znamená, že by sa príjmy aspoň rovnali výdavkom.

Ani druhý spomínaný ukazovateľ, a to hrubý dlh, neprináša pozitívnejší pohľad. Už spomínané deficitné hospodárenie a nutnosť požičiavať si peniaze od investorov sa negatívne podpisujú aj pod úroveň zadlženia štátu. Keď štát vydá nové dlhopisy, zvyšuje tým totiž celkový objem svojich záväzkov voči investorom. To znamená, že sa zvyšuje jeho celkový dlh. Zároveň vyplácané úroky z dlhopisov predstavujú ďalšie náklady pre štátny rozpočet a ďalej navyšujú dlh.

V nasledujúcom grafe môžeme vidieť, ako sa vyvíja zadlženie Slovenska. Už v najbližších rokoch by mal hrubý dlh presiahnuť 60 percent výkonu ekonomiky. Dostane sa tak na úrovne, kde predtým nikdy nebol.

Aj keď nás od nového roka čaká ďalší konsolidačný balík, jeho cieľom je len zníženie vysokého deficitu verejných financií. Aj v načrtnutom trojročnom horizonte Slovensko s výrazným poklesom deficitu smerom k vyrovnanému rozpočtu počítať určite nemôže.

Ďalšej konsolidácii sa nevyhneme

Inštitút finančnej politiky zároveň svojimi aktuálnymi údajmi prezrádza, koľko budeme musieť ešte šetriť na to, aby sme sa dostali aspoň na súčasnou vládou sľubovaný deficit 3 percentá HDP vo volebnom roku 2027. Aktuálne odhady totiž bez dodatočných opatrení hovoria vtedy o schodku na úrovni až 4,9 percenta výkonu ekonomiky. Čakajú nás teda ďalšie masívne škrty, aby sme sa k sľubovaným trom percentám dostali.

Aj keď sa to podarí, stále budeme pomerne ďaleko od aspoň vyrovnaného rozpočtu. Na to, kedy sa nám podarí ukončiť rok aspoň s vyrovnaným hospodárením, si tak budeme musieť ešte nejaký ten rok počkať.

Inštitút finančnej politiky aktualizuje graficky zobrazované údaje fiškálnych indikátorov dvakrát ročne, vždy v súlade s harmonogramom Eurostatu, a to na konci apríla a októbra. Očakávaná skutočnosť a prognóza zachytená v grafoch vychádza z aktuálnych odhadov ministerstva financií zverejnených v oficiálnych vládnych dokumentoch.