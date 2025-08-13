Druhý pilier už šetrí verejné financie: Štát každoročne ušetrí desiatky miliónov eur

Druhý pilier už v súčasnosti prispieva do dôchodkového systému a prináša úsporu verejným financiám. Ľudia, ktorí odišli do dôchodku do roku 2024 a boli sporiteľmi v druhom pilieri prevažne od rokov 2005 až 2006, teda na úkor prvého piliera, aktuálne prinášajú verejným financiám úsporu približne 70 miliónov eur ročne. Informovala o tom na svojej sociálnej sieti Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).
„V roku 2025 uplynie od vzniku druhého piliera 20 rokov, čo veľmi zjednodušene predstavuje približne polovicu pracovnej kariéry ľudí odchádzajúcich do dôchodku. V nasledujúcich rokoch bude vzhľadom na rastúci počet sporiteľov na dôchodku a narastajúcu dobu ich účasti v druhom pilieri táto úspora postupne rásť,“ uviedla RRZ.
V roku 2029 by mohli podľa nej dodatočné úspory dosiahnuť približne 110 miliónov eur, čo by predstavovalo celkovú úsporu okolo 190 miliónov eur na výdavkoch na dôchodky. Tento trend by mal pokračovať aj do budúcna.
„Tento vývoj je v súlade so zámerom zavedenia druhého piliera, ktorého cieľom bolo v priaznivých demografických časoch trvalo znížiť odvody, a tým aj príjmy priebežného piliera výmenou za trvalo nižšie výdavky priebežného systému v období zhoršujúcej sa demografie,“ dodala RRZ.