Druhý dôchodkový pilier v tomto roku prelomil viaceré rekordy. Počet sporiteľov prekročil hranicu dvoch miliónov, majetok vzrástol nad 18 miliárd eur a dôchodky vyplatené od začiatku roka presiahli 129 miliónov eur. Aj napriek výkyvom na finančných trhoch sa správcovia postarali o zhodnotenie úspor.
Za osem mesiacov roka zaznamenal druhý dôchodkový pilier viacero míľnikov. Ako informuje Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS), počet sporiteľov presiahol dva milióny a objem majetku aj napriek extrémnej dynamike finančných trhov prevýšil osemnásť miliárd eur.
Sporitelia si od januára do konca augusta 2025 poslali na účty povinné odvody viac ako 764 miliónov eur a takmer tri milióny eur ako dobrovoľné príspevky, pričom správcovia úspor v tomto období zhodnotili majetok sporiteľov o vyše 258 miliónov eur.
V roku 2025 vyplatené dôchodky z druhého piliera za osem mesiacov prevýšili 129 miliónov eur a dedičstvá 18 miliónov eur. Vyplácanie dôchodkov z druhého piliera výrazne rastie. „Od roku 2015 do konca augusta 2025 bolo vyplatených celkovo 687 miliónov eur, pričom viac ako polovica sumy v minulom a tomto roku,“ uvádza ADSS.
Objem majetku v druhom pilieri ku koncu augusta tohto roka už presiahol 18 miliárd eur. Vzhľadom na objem spravovaných aktív sa druhý pilier stal lídrom v správe klientskych úspor na slovenskom finančnom trhu.
Po dvoch rokoch presunov je v indexových dôchodkových fondoch takmer 80 percent majetku sporiteľov. „Sporitelia prostredníctvom druhého piliera investujú predovšetkým na svetových akciových trhoch. Môžeme povedať, že v slovenskom meradle predstavujú druhopilierové investície najväčší objem účasti na akciových trhoch,“ hodnotí finančnú kondíciu systému Miroslav Kotov, predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností.
Investori ťažia aj zo slovenských cenných papierov
Aktuálne v portfóliu dôchodkových správcovských spoločností predstavujú slovenské štátne dlhopisy 733 miliónov eur a slovenské bankové a podnikové dlhopisy 170 miliónov eur.
Od januára do konca augusta 2025 pribudlo v druhom pilieri takmer 80-tisíc sporiteľov, z toho takmer tridsaťtisíc na základe automatického vstupu. Na dôchodok si tak v druhom pilieri sporí takmer 80 percent pracujúcich na Slovensku.
Robustný druhý pilier je podľa správcov penzijných úspor riešenie, ako znížiť tlak na verejné financie, keď sa naplno prejaví demografická kríza, pre svoj rozvoj a profitabilitu však potrebuje dlhodobo stabilné prostredie. „Stabilita systému a dôvera sporiteľov sa prejavili aj na začiatku roka 2025. Ani prudké poklesy na akciových trhoch neviedli k panike sporiteľov. A ukázalo sa, že to bolo dobré rozhodnutie. Trhy sa za pár mesiacov spamätali a dôchodkové účty sporiteľov sú opäť v pluse,“ uzatvára Miroslav Kotov.