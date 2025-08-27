Druhý pilier je nateraz v bezpečí: Konsolidácia sa ho nedotkne, Tomáš však pripúšťa zmeny!

Pripravovaná konsolidácia verejných financií sa žiadnym spôsobom nedotkne druhého piliera. Na stredajšej tlačovej besede to vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
Ako priblížil minister práce, v rámci pripravovaných opatrení na ozdravenie štátnej kasy sa nebudú znižovať odvody do druhého piliera a ani sa nebudú realizovať žiadne iné opatrenia týkajúce sa druhého piliera.
„Som rád, že naši koaliční partneri, predovšetkým Robert Fico a Ladislav Kamenický, si vypočuli a aj akceptovali naše odborné argumenty,“ vyhlásil na tlačovej besede Erik Tomáš.
Minister práce však avizuje rokovania na úrovni pracovnej skupiny o možných zmenách v druhom pilieri v ďalšom období. Rokovať by o nich mali zástupcovia iných rezortov, správcovských spoločností či opozície.
A aké témy by mali byť na stole? Minister práce avizuje rokovania o týchto témach:
– ústavné ukotvenie minimálnych odvodov do druhého piliera, minimálne na dnešnej úrovni,
– poskytnutie slobodnej možnosti ľuďom rozhodnúť sa, či chcú alebo nechcú zostať v druhom pilieri, môže ísť o otvorenie, čiastočné otvorenie piliera alebo o iný typ mechanizmu,
– otázka vstupu do druhého piliera, či bude dobrovoľný alebo naďalej automatický.
Mali by sa do praxe zaviesť tieto navrhované zmeny v druhom pilieri?
Prípadné zmeny v druhom pilieri by sa tak do praxe mohli dostať len s podporou opozície, keďže by išlo o ústavné zmeny. Buď sa tak podľa ministra práce podarí dosiahnuť historickú dohodu na zmenách, alebo v opačnom prípade chce poukazovať na to, prečo k dohode neprišlo a kto za to môže.
Konkrétnu časovú predstavu o záveroch rokovaní Erik Tomáš nepredstavil, hovorí však, že rokovania určite nebudú pod tlakom konsolidácie. Tá totiž žiadne zmeny v druhom pilieri nebude obsahovať.